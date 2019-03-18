Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 марта.

В 10 часов состоится круглый стол «Итоги социально-экономического развития Челябинской области за 2018 год и перспективы 2019 года», участники которого поговорят о качестве жизни челябинцев в прошлом году, предпринимаемых правительством мерах для повышения уровня благосостояния граждан (Челябинск, Южно-Уральский государственный аграрный университет, проспект Ленина, 75.

В 14 часов пройдет торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов работы курсов по финансовой грамотности для людей старшего поколения в рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн». Участников события ждут выступления почетных гостей, рассказы участников программы о своих успехах и достижениях в освоении финансовых знаний, вручение сертификатов слушателям курса, а также финансовая викторина (Челябинск, общество «Знание», улица Васенко, 63, актовый зал).

В 16 часов пройдет встреча с актерами театра и кино Иваном Жвакиным, Евгением Куликовым и музыкальным продюсером Романом Любомировым в рамках всероссийского проекта «Диалог на равных». Звезды сериала «Молодежка» поговорят с аудиторией о самореализации в творчестве (Челябинский государственный институт культуры, второй корпус, аудитория №49, улица Орджоникидзе, 36-А).

В 18 часов 30 минут состоится торжественное открытие ежегодного международного кинофестиваля «Золотые аплодисменты» («ЗА!»), который проводится силами активистов движения «За возрождение Урала» при поддержке регионального министерства культуры и киноцентра имени Герасимова. Показы будут проходить до 23 марта в двух кинотеатрах - имени Пушкина и «Знамя» (Челябинска, кинотеатр имени Пушкина, улица Пушкина, 64).

СПРАВКА

19 марта - День моряка-подводника в России.

19 марта - Международный день клиента.

19 марта - Всемирный день социальной работы.