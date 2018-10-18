Анонсы событий и мероприятий на 19 октября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 октября.
В 10 часов 15 минут состоится открытие VI фестиваля кукольных спектаклей для взрослых зрителей «Соломенный жаворонок» (ул.Кирова, 9, кукольный театр).
В 11 часов состоится Совет по рекламе при Челябинском УФАС в рамках Недели конкуренции в Челябинской области России (пр. Ленина, 59, каб. 324).
В 11 часов состоится первый фестивальный показ. Спектакль «Биография» (Театр «KARLSSON HAUS» Санкт-Петербург).
В 13 часов состоится награждение победителей Второго регионального краеведческого диктанта. Примут участие член Совета Федерации, сопредседатель Оргкомитета Ирина Гехт, депутат Госдумы Андрей Барышев, победители диктанта (ул. Кирова, 114, конференц-зал, 3 этаж).
В 13 часов состоится флешмоб «Красная карточка нарушителям». Во главе с руководителем Челябинского УФАС России Анной Козловой участники флешмоба покажут большую красную карточку нарушителям антимонопольного законодательства в Челябинской области (площадь перед Публичной библиотекой).
В 13 часов в рамках III форума «Новое поколение выбирает» состоится ученическая конференция «Твой выбор – твое будущее!» (улица Доватора, 15, «Дворец детского творчества»).
В 17 часов состоится пресс-подход с директором музеев Кремля Еленой Юрьевной Гагариной (ул. Труда, 100, исторический музей).
В 17 часов 30 минут первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин и директор историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина примут участие в открытии выставки «Охота при дворе российских государей XVII–XVIII веков. Из собрания Музеев Московского Кремля» (ул. Труда, 100, исторический музей).
ДЛЯ СПРАВКИ
19 октября - Всероссийский день лицеиста.
19 октября по народному календарю Фомин день.
19 октября 1097 года на совете князей в Любече узаконено разделение Руси на удельные княжества.