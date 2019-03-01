Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 2-4 марта

2 марта, в субботу.

В 13 часов состоится открытие Олимпиады «Покори Воробьевы горы» (Образовательный центр № 4, 250 лет Челябинску, 46).

В 14 часов Челябинский хоккейный клуб «Трактор» приглашает семьи болельщиков на зимний праздник «Нашествие белых медведей», где все пришедшие смогу вырезать из снежных блоков скульптуры талисмана команды – белого мишку. Снежные блоки уже готовы и ждут, чтобы из их недр «освободили» фигуру белого медведя. Встретит новоявленных ваятелей готовая трехметровая снежная композиция Белого медведя. Помогать всем участникам довести композицию до совершенств будет профессиональный художник-скульптор. Можно принести свои эскизы и обязательно – свои инструменты (лопаточки, железные совочки и т.д.). Победители и участники получат призы и приятные подарки от Клуба (ул. 250 лет Челябинску, 38).

4 марта, понедельник

Стартует конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший токарь на станках с ЧПУ». В соревнованиях примут участие как молодые профессионалы и студенты, так и школьники. Конкурс будет проходить в течение двух дней (ул. 1-й Пятилетки, 3, Челябинский механико-технологический техникум).

В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием главы города Владимира Елистратова (площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 14 часов 30 минут начнется фестиваль «Виват, таланты!» работников образовательных организаций Калининского района (Образовательный центр № 4, 250 лет Челябинску, 46).

ДЛЯ СПРАВКИ

2 марта - Международный день спички.

2 марта – в православном календаре День памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России.

2 марта – в православном календаре Вселенская родительская (мясопустная) суббота.

2 марта – в народном календаре День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. В этот день поминали двух святых: праведную старицу Мариамну и великомученика Феодора Тирона.

2 марта – в 1983 году в Англии фирмы Sony, Philips и Polygram представили на суд публики компакт-диск и проигрыватель компакт-дисков.

2 марта – в 1949 году совершен первый беспосадочный полет вокруг земного шара самолета. Полет длился 94 часа, а самолет назывался Lucky Lady II (B-50 Superfortress).

В православном календаре есть особые дни для всецерковного поминовения усопших. Эти дни называются родительскими субботами, они были установлены в первом тысячелетии. Сегодня отмечается Вселенская родительская мясопустная суббота.

3 марта - Всемирный день дикой природы.

3 марта - Международный день детского телевидения и радиовещания.

3 марта - Всемирный день писателя.

3 марта - Международный день охраны здоровья уха и слуха.

3 марта – в народном календаре Ярило с Овсянкой.

4 марта - День театрального кассира.

4 марта – в народном календаре Ярило День Архипа и Филимона. Говорили, что чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше.