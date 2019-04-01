Анонсы событий и мероприятий на 2 апреля
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 2 апреля.
В 11 часов состоится пресс-конференция по весенней уборке города. Чиновники отчитаются о готовности карт-схем, на которые поделен город, дорожники об уборке улиц и разметке (Российская, 67, 9 этаж).
В 12 часов состоится обсуждение пенсионной реформы – повышения пенсионного возраста в России (ул. Труда, 179, конференц-зал «Орион» отеля «Radisson Blu», 2 этаж).
В 14 часов состоится церемония напутствия участников поисковой экспедиции «Вахта памяти в Северном Крыму» и побратимской делегации Челябинской области. После нее организаторы экспедиции расскажут о предстоящей поездке (Челябинск, ул. Кирова, 114, конференц-зал).
В 14 часов начнется пресс-конференция, посвященная Играм победителей для детей, победивших рак, которые пройдут 18-19 мая в Челябинске (Васенко, 63, 4 этаж).
ДЛЯ СПРАВКИ
2 апреля - Международный день детской книги.
2 апреля - День единения народов Беларуси и России.
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.