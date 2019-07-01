Новости Челябинска и
Челябинской области
Вчера 17:04
Автор:
Любовь Юрина
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Анонсы событий и мероприятий на 2 июля

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 2 июля.

В 10 часов состоится выездное совещание по проверке хода ремонтных работ подземных переходов на площади Революции (встреча - переход у Молодежного театра).

В 12 часов состоится пресс-конференция «На Южном Урале состоится «Ариэль-Фест 2019» (Челябинск, ул. Васенко, 63, 4-й этаж).

В 13 часов состоится пресс-конференция, посвященная Троицкой книжной выставке-ярмарке. Мероприятие пройдет в рамках VIII всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории современной жизни России» на двух площадках (Челябинск, пр. Ленина, 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека).

В 16 часов состоится экологическая акция. Участники Народного фронта совместно с Федерацией подводных охотников Челябинской области проведут подводный субботник по очистке дна карьера от травы (встреча у администрации парка Гагарина).

 

ДЛЯ СПРАВКИ

2 июля - Международный день спортивного журналиста.

2 июля - Всемирный день НЛО (День уфолога).

2 июля по народному календарю Зосима Пчельник.

2 июля 1556 года Иван Грозный присоединил Астрахань к Русскому государству и ликвидировал Астраханское ханство.

2 июля 1860 года Основан город-порт Владивосток.

Автор:
Любовь Юрина
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