Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20-22 апреля.

20 апреля, суббота

В 7 часов прибывает в Челябинск «Добропоезд-2019» (железнодорожный вокзал Челябинска).

С 8 часов до 12 часов состоится донорская акция «У крови нет должности!». К донорскому движению присоединятся члены правительства Челябинской области (Челябинск, Воровского, 68, ост. Медгородок ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови»).

С 8 до 12 часов состоится донорская акция в Магнитогорском филиале ЧОСПК (ул. К. Маркса, 160).

В 9 часов состоится День открытых дверей в Областном лицее (Челябинск, ул. Ворошилова, 2).

В 9 часов стартует заключительный день международного юношеского хоккейного турнира «Кубок SKODA» в Челябинске (ул. 250-летия Челябинска, 38, ледовая арена «Трактор»).

В 10 часов начнется форум безграничных возможностей «Моя история успеха» с участием Ирины Слуцкой в рамках проекта «Добропоезд-2019» (Челябинск, ул. Воровского, 64Б, Южно-Уральский государственный медицинский университет).

В 10 часов начнутся поединки в рамках Всероссийского турнира по дзюдо памяти П. И. Сумина (ул. Энгельса, 22, манеж УралГУФК).

В 10 часов состоится пленарная дискуссия форума «Урбан Мастерская». Сам форум продлится два дня и включает в себя лекции специалистов и практическую работу, результатом которой станут проекты благоустройства сквера у здания педагогического университета в Челябинске (Челябинск, Молодогвардейцев, 31, к1, «Точка кипения»).

В 10 часов состоится IX турнир по мини-футболу среди национальных молодежных команд (стадион спортивного комплекса «Лидер»).

В 12 часов состоится фестиваль здоровья и северной ходьбы «Ходи, Россия!» с участием Ирины Слуцкой в рамках проекта «Добропоезд-2019» (ЦПКиО им. Гагарина).

В 14 часов состоится открытие Всероссийского турнира по дзюдо памяти П. И. Сумина (ул. Энгельса, 22, манеж УралГУФК).

В 14 часов состоится спортивный праздник, посвященный открытию в Челябинске программы «Лыжи мечты. Ролики» – для детей и взрослых с особыми возможностями здоровья (Челябинск, ул. Свободы, 91 к. 1А, роллер-школа «8 колес»).

В 14 часов в Воскресном университете ЧелГУ пройдёт игровой мастер-класс по правильному переводу различных текстов на примере книг о Гарри Поттере. Преподаватель кафедры теоретического и прикладного языкознания историко-филологического факультета Татьяна Цвентух расскажет о том, что такое переводческая скоропись и какие ошибки нужно избегать при переводе текста. В форме развлекательной презентации по теории и игровой практики участники проверят свои знания и научатся новым правилам перевода (пр. Победы, 162в, аудитория 212 третьего корпуса ЧелГУ).

В 15 часов состоится Круглый стол «Формирование условий для физической, психологической, социокультурной адаптации людей со специальными потребностями» (Челябинск, ул. Воровского, 30, министерство социальных отношений Челябинской области).

21 апреля, воскресенье:

В 10 часов начнется массовый мастер-класс по дзюдо известного немецкого специалиста Славко Текича и заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России, бронзового призера Олимпийских игр Юрия Степкина. Мероприятие проводится в рамках открытого Всероссийского турнира по дзюдо памяти П. И. Сумина (ул. Энгельса, 22, манеж УралГУФК).

22 апреля, понедельник

В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием главы города Владимира Елистратова (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

20 апреля – Национальный день донора в России.

20 апреля – Международный день цирка (отмечается в третью субботу апреля).

20 апреля в православном календаре Лазарева суббота, а также День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского.

20 апреля в народном календаре – Акулинин день.

20 апреля – в 1902 году супруги Кюри получили чистый радий.

20 апреля – в 1902 году в Париже открылась выставка современного искусства, давшая название стилю "арт нуво".

21 апреля - День Главбуха (День главного бухгалтера) в России.

21 апреля - День местного самоуправления в России.

21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

21 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).

21 апреля – Пасха у лютеран и западных христиан.

21 апреля в народном календаре – Родион Ледолом.

22 апреля - День Земли.

22 апреля - Великий Понедельник (Начало страстной недели) у православных христиан.

22 апреля - Пасхальный понедельник у западных христиан.

22 апреля в народном календаре – Вадим Ключник.