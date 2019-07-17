Присылайте свои новости

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20-22 июля.

20 июля, суббота

В 11 часов состоится церемония открытия очного полуфинала Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». В церемонии примет участие глава области Алексей Текслер. Конкурс «Цифровой прорыв» входит в платформу «Россия – страна возможностей», созданную по инициативе Президента России В.В. Путина (Челябинск, ул. Ворошилова, 12 Международный институт дизайна и сервиса).

В 12 часов состоится интервью с участниками очного полуфинала Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» (Челябинск, ул. Ворошилова, 12 Международный институт дизайна и сервиса).

В 12 часов состоится 20-летие ботанического сада ЧелГУ. Состоится торжественное открытие философского сада камней. Будет организована продажа растений в кедровой роще, выставка художественных работ, экскурсия, чаепитие (Братьев Кашириных, 129).

В 13 часов состоится официальное открытие скейт-парка. В рамках программы состоятся соревнования по скейтбордингу и ВМХ - велосипедному мотокроссу (площадь Революции).

В 13 часов состоятся мастер-классы по пересадке растений и стринг-арту (ЧелГУ, между прудом и памятником Профессору).

В 13 часов состоится мастер-класс "Травяные чаи из лекарственных и пряно-ароматических растений" (Братьев Кашириных, 129, перед входом в аудиторный корпус).

В 13 часов состоится лекция «Все в сад: сады и парки как урбан-тренд» (Братьев Кашириных, 129, пруд).

В 17 часов 30 минут состоится торжественное открытие сквера на пересечении шоссе Металлургов и улицы Дегтярева, благоустроенного в 2019 году на средства ПАО «Мечел» в рамках экологической программы. На ранее пустующем пространстве выполнено озеленение, дорожки вымощены плиткой, установлены фонари, скамейки и урны.

В 20 часов начнется празднование Дня металлурга в Челябинске. Перед зрителями выступит певец Стас Пъеха, а также лучшие творческие коллективы Металлургического района. Завершится праздник музыкально-световым представлением «Золотые звёзды салюта» (стадион спортивного комплекса «Металлург» по адресу г. Челябинск, ул. Первого Спутника, д. 2.)

22 июля, понедельник

В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием ВРИП главы города Натальи Котовой (пл. Революции,2, 5 этаж).

В 11 часов на Театральной площади начнется массовая тренировка в рамках Международного дня бокса. В ней примут участие бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка мира Анастасия Белякова, чемпионка мира Александра Кулешова, чемпион Европы Эдуард Абзалимов, первый в истории бокса Челябинской области чемпион Европы (1983) Петр Галкин, призер чемпионата мира 1997 и чемпионата Европы 1998 Ильфат Разяпов.

В 12 часов начнется лекторий под открытым небом «Зелёный понедельник» Челябинского государственного университета. Участников научат общаться и экономить воду. По окончании лекций всех ждёт экскурсия по ботаническому саду (Братьев Кашириных, 129, первый корпус ЧелГУ).

В 14 часов на территории челябинской городской свалки состоится презентация подготовительного этапа рекультивации городской свалки Челябинска (сбор в 13 часов 10 минут у здания министерства экологии Челябинской области, пр. Ленина, д.57).

В 19 часов на Театральной площади начнется матчевая встреча сборных команд Челябинской области и команды России. В ней примут участие Эдмонд Худоян (чемпион мира по боксу 2018 г. среди студентов) Лана Маллюганова (бронзовый призер первенства Европы по боксу 2018 г., бронзовый призер первенства мира по боксу 2018 г. среди юниорок), Андрей Стоцкий (победитель первенства мира 2012 г. среди юниоров), Алексей Киселев (чемпион Европы, мастер спорта международного класса).

Для справки:

20 июля - Международный день шахмат.

20 июля - Международный День Торта.

20 июля в народном календаре – Авдотья Сеногнойка.

20 июля 1924 года основана Международная шахматная федерация.

21 июля - День металлурга (отмечается в третье воскресенье июля).

21 июля в православном календаре - празднование в честь явления иконы Божией Матери в Казани.

21 июля в католическом календаре – День пророка Иезекииля.

21 июля в народном календаре – Прокопий Жнец.

21 июля - в 1983 году на советской антарктической станции «Восток» зарегистрирована самая низкая на планете температура - минус 89,2 градуса по шкале Цельсия.

21 июля - в 1969 году в 3 часа 56 минут по среднеевропейскому времени Нил Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны.

21 июля - в 1613 году в Москве прошла коронация первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича.

22 июля - Всемирный день мозга.

22 июля - Международный день бокса.

22 июля в православном календаре - празднование в честь Колочской и Кипрской чудотворных икон Божией Матери.

22 июля в народном календаре – Панкратий и Кирилл.