Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 февраля.

С 9 до 12 часов состоится акция «День молодого донора» в рамках южноуральского молодежного марафона «Донорство со студенческой скамьи». Мероприятие состоится при поддержке профкома студентов ЧелГУ (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус ЧелГУ).

В 10 часов состоится заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27).

В 10 часов состоится городской конкурс старшеклассников «Ученик года», очный этап состязания. Конкурсанты представят творческую презентацию, домашнее задание «Интересно о профессиях», примут участие в краеведческом конкурсе. Программа финального этапа включает проведение мастер-класса «Лайфхаки школьной жизни», конкурс инфографики, интеллектуальный поединок, открытую дискуссию, испытание «Я – лидер» (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской (Свердловский, 59, театральный корпус).

В 11 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (Кирова, 114, гербовый зал).

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (Кирова, 114, гербовый зал).

В 13 часов состоится пресс-конференция «Реформа обращения с ТКО на Южном Урале» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 14 часов состоится первая творческая встреча в рамках проекта «Уроки истории челябинского Театра». Она посвящена режиссёру, народному артисту РСФСР Науму Юрьевичу Орлову, которому бы 20 февраля исполнилось бы 95 лет. Его имя сейчас носит Челябинский драматический театр (Челябинск, ул. Володарского, 18, физико-математический лицей №31, театральная лаборатория «Метро»).

В 14 часов в преддверии Дня защитника Отечества Челябинск посетит делегация Черноморского флота РФ. Представители командного состава БДК «Цезарь Кунников» встретятся с школьниками, одна из встреч пройдет в школе № 36 (ул. 40 лет Победы, 24а)

В 17 часов состоится матчевая встреча по боксу «За Россию!» Россия (Челябинск) — Казахстан (Костанай), посвященная Дню защитника Отчества. Участие принимает исполняющий полномочия Главы города Челябинска Владимир Елистратов (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский, 59, спортивный корпус).

В 18 часов премьера спектакля «Саня, Ваня, с ними Римас» по пьесе В. Гуркина (автора комедии «Любовь и голуби») в Новом художественном театре (пр. Ленина,19). Пресс-подход в 17.30.

В 18 часов в кукольном театре состоится вечерняя премьера спектакля «Три поросенка» для всей семьи (ул. Кирова, 8).

В 19 часов 30 минут в театре драмы состоится вечер, посвященный 95-летию Наума Орлова, челябинского режиссера, чье имя носит театр (пл. Революции, 6, малая сцена)

ДЛЯ СПРАВКИ.

20 февраля – Всемирный день социальной справедливости.

20 февраля 1986 года в Советском Союзе был произведен запуск орбитальной научной станции «Мир», пришедшей на смену орбитальным станциям «Салют».

20 февраля в народном календаре День Луки, Могущница.

20 февраля 1975 года в СССР учрежден День войск противовоздушной обороны.