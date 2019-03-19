Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 марта.

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания по строительной политике (Челябинск, ул. Кирова, 114, гербовый зал).

В 9 часов 30 минут состоится сбор СМИ для освещения эксклюзивных методик эндопротезирования коленного и плечевого суставов, которые травматологи челябинской областной клинической больницы поставили на поток (ЧОКБ, корпус №5, диагностический центр - улица Воровского, 70, к. 5).

В 10 часов состоится круглый стол на тему развития добровольчества в России, организованный Общественной палатой Челябинской области совместно с Ассоциацией волонтеров Южного Урала. Участие в нем примут около 30 экспертов, связанных с добровольческой деятельностью (Челябинск, ЗСО, улица Кирова, 114, третий этаж, конференц-зал).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания по законодательству (Челябинск, ул. Кирова, 114, каб. 504).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания по экологии (Челябинск, ул. Кирова, 114, гербовый зал).

В 11 часов состоится пресс-конференция начальника ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску полковника полиции Андрея Харцызова по вопросам организации работы подразделений Госавтоинспекции, в том числе касающимся дорожных знаков и разметки; парковок во дворах; мер по предупреждению заторов; организации работы по разбору ДТП; взаимодействия с администрацией при эвакуации автотранспорта (улица Гончаренко, 99, второй этаж, зал для проведения рабочих встреч и пресс-конференций).

В 11 часов в пресс-центре «АиФ-Челябинск» пройдет пресс-конференция, посвященная весеннему паводку на территории Челябинской области (улица Российская, 67, девятый этаж).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания по промышленной политике (Челябинск, ул. Кирова, 114, каб. 502).

В 12 часов состоится пресс-конференция на тему: «Интеграция АИР Челябинской области в «Территорию бизнеса» (Челябинск, улица Васенко, 63, четвертый этаж).

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания по экономической политике (Челябинск, ул. Кирова, 114, гербовый зал).

В 13 часов пройдет заседание правительства Челябинской области (Челябинск, улица Цвиллинга, 27).

В 14 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания по бюджету (Челябинск, ул. Кирова, 114, конференц-зал).

В 14 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного собрания по информационной политике (Челябинск, ул. Кирова, 114, гербовый зал).

В 14 часов начнется работа горячей линии по вопросам детского развития фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо»: 8-800-555-29-24. Южноуральцев бесплатно проконсультирует один из ведущих специалистов России по раннему развитию детей, перинатальный и семейный психолог Елена Масленникова.

В 14 часов 30 минут в Центре народного творчества состоится благотворительный кулинарный мастер-класс, посвященный Дню весеннего равноденствия, на котором будут печь жаворонков (Челябинск, улица Первой Пятилетки, 17, кабинет 202).

В 14 часов 30 минут состоится прогон спектакля центрального государственного академического театра кукол имени Сергея Образцова, впервые приехавшего на гастроли в Челябинск, «Снеговик» (челябинский театр кукол, улица Кирова, 8).

В 14 часов 30 минут губернатор Челябинской области Борис Дубровский наградит спортсменов, проявивших себя на I зимних Международных спортивных играх «Дети Азии» в Южно-Сахалинске (областное правительство, улица Цвиллинга, шестой этаж).

В 15 часов состоится музыкальная гостиная, посвященная 100-летию со дня рождения советского русского поэта-песенника Алексея Фатьянова. В качестве почетных гостей выступит челябинский вокальный коллектив «Ретро» (Челябинск, проспект Ленина, 60).

В 17 часов 30 минут откроется мастерская поэта Нины Ягодинцевой. Участников ждет лекция-практикум «Литературные мероприятия массового характера (технология подготовки и проведения)» и интерактивная «сборка» мероприятия по выбору аудитории (проспект Ленина, 60).

СПРАВКА

20 марта - День весеннего равноденствия.

20 марта - Международный день счастья.

20 марта - Международный день без мяса.

20 марта - Международный день астрологии.

20 марта – народный праздник «Павел Капельник».