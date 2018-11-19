Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 ноября.

В 10 часов состоится пресс-конференция по результатам поездки юных спортсменов копейского «Спутника» и челябинских «Колхозников» в Санкт-Петербург (Челябинск, ул. Российская, 110, корпус 2, второй этаж).

В 10 часов состоится открытие федерально-окружного соревнования «Шаг в будущее» по УрФО и региональной бизнес-школы-выставки (Дворец пионеров и школьников на Алом поле).

В 11 часов состоятся публичные слушания по проекту областного бюджета на 2019-2021 годы (Кирова, 114, Законодательное собрание Челябинской области).

В 13 часов состоится внеочередное заседание Челябинской городской думы, на котором будет принята отставка главы и назначен временно исполняющий обязанности главы (Челябинск, площадь Революции, 2).

В 14 часов состоится торжественный прием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, посвященный 100-летию системы дополнительного образования (Челябинск, пл. Революции, д. 6, Челябинский государственный театр драмы им. Наума Орлова).

В 15 часов состоится выездное совещание по вопросам готовности снегоуборочной техники к сезону 2018-2019 (Рылеева, 4). Принимает участие заместитель главы города Челябинска Владимир Елистратов (на тот момент он должен стать уже врио главы)

В 16 часов губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетит ежегодную молодежную ассамблею. Более 100 южноуральцев в возрасте от 14 до 30 лет отметят за достижения в общественной деятельности, культуре, творчестве, спорте (ул. Труда, 92А, Челябинская филармония, Концертный зал им. С. С. Прокофьева).

ДЛЯ СПРАВКИ

20 ноября - Всемирный день ребенка.

20 ноября в православном календаре - Празднование в честь явления иконы Божией Матери «Взыграние Младенца».

20 ноября в народном календаре Федотов день.

20 ноября 1480 года - окончание стояния на Угре - конец Татаро-монгольского владычества на Руси.

20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс - международный судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников.