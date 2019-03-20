Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 марта.

В 11 часов будут подведены итоги конкурса «Ученик года». Ребята со всего региона три дня боролись за первенство в восьми испытаниях. Лучший школьник представит Южный Урал на межрегиональном этапе в Ульяновске с 25 по 30 марта (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по аграрной политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 13 часов 30 минут состоится пресс-тур в челябинскую компанию OОО «ПСО-Проджект» – резидент «СКОЛКОВО», участника Open Innovations Startup Tour, создателя инновационной технологии производства энергоэффективного оборудования для предотвращения образования наледи и наростов на основе плоского греющего кабеля (пос. Новосинеглазово, ул. Геологов, 24).

В 15 часов состоится Бал чемпионов - праздник для спортсменов и их наставников (ДК «Колющенко», улица Доватора, 15).

В 16 часов журналисты встретятся с организаторами проекта #ТеатрПространствоСвободы представителями театров, автором трехметровой картины Павлом Ходаевым, автором трехметрового фотомонтажа Маратом Муллыевым (ул. Цвиллинга, 36, Выставочный зал Союза художников РФ).

В 16 часов 30 минут состоится открытие проекта #ТеатрПространствоСвободы (ул. Цвиллинга, 36, Выставочный зал Союза художников РФ).

В 18 часов состоится гала-концерт конкурса «Ее величество женщина» (Конгресс-отель «Малахит», улица Труда, 153).

ДЛЯ СПРАВКИ

21 марта - Всемирный день поэзии.

21 марта - Международный день кукольника.

21 марта - Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

21 марта - Всемирный день людей с синдромом Дауна.

21 марта - Международный день лесов.

21 марта - Весенний солнцеворот, Вербоносица.