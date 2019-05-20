Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 мая.

В 10 часов состоится выездное совещание по вопросам благоустройства территории Центрального района Челябинска (сквер по улице Тернопольской около ЮУрГУ, ближе к Сони Кривой).

В 10 часов утра Общественная палата Челябинской области начнет работу в Октябрьском районе в рамках нового проекта «День региональной ОП в муниципальном образовании региона».

В 10 часов состоится сбор СМИ для освещения темы «Искусственная почка в чемодане». Врачи Челябинской областной клинической больницы расскажут о применении новейшей методике очищения почек, которая называется автоматический перитонеальный диализ и представляет собой процедуру очищения крови во время сна с помощью специального аппарата, по размеру сравнимого с небольшим чемоданом на колесах, поэтому его легко брать с собой (Челябинск, ЧОКБ, улица Воровского, 70, корпус 8).

В 11 часов состоится презентация проектов челябинской областной организации ВОС, среди которых - «Развитие современных реабилитационных практик для инвалидов по зрению через интеллектуальные и настольные игры» и «Играем, учимся, живем!» (Челябинск, областной реабилитационный культурно-спортивный центр, улица Энгельса, 39).

В 14 часов «РосРАО» проведет презентацию проекта рекультивации челябинской городской свалки (Южно-Уральский государственный аграрный университет, проспект Ленина, 75, конференц-зал, пятый этаж).

В 14 часов пройдет лекция «Антарктида. Холодный юг», посвященная Дню полярника, которую проведет магистр полярных исследований Санкт-Петербургского государственного Университета, гидролог, участник полярных исследований Александра Шадрина (Челябинск, музейно-выставочный центр, улица Труда, 100, вход со стороны набережной).

В 19 часов в честь юбилея символа сборной России по дзюдо и самого знаменитого тигра страны - Жорика пройдет благотворительный концерт в поддержку пострадавших от человека диких животных (Челябинск, ДК ЖД, улица Цвиллинга, 54).

21 мая откроется фотовыставка «По следам капитана Гранта», построенная по маршруту кругосветного путешествия героев знаменитого романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта» (Челябинск, музейно-выставочный центр, улица Труда, 100, вход со стороны набережной).

СПРАВКА

21 мая - День музы и вдохновения.

21 мая - День Тихоокеанского флота.

21 мая - Международный день космоса.

21 мая - День обмена талисманами.

21 мая - День защиты от безработицы.

21 мая - День полярника.

21 мая - День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей.

21 мая - День военного переводчика.

21 мая - День инвентаризатора (День работника БТИ).

21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.