Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 февраля.

В 9 часов начнет работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Челябинска. Перед началом заседания состоится пресс-подход председателя конкурсной комиссии Евгения Голицина (пл.Революции,2, каб. №404, фойе).

В 9 часов 15 минут начнутся индивидуальные собеседования с претендентами на пост главы Челябинска (пл.Революции,2, каб. №404, фойе).

В 10 часов в спорткомплексе «Метар» начнется Чемпионат по мини-футболу среди предприятий гражданской авиации. Это будут вторые соревнования после 25-летнего перерыва. На поле сойдутся команды аэропортов "Челябинск", "Магнитогорск", "Новосибирск" и "Пермь", а также коллективы "Аэронавигации Урала" и "Аэронавигации Севера Сибири". В 14 часов перед спорткомплексом "Метар" начнет работать полевая кухня для болельщиков. Там же пройдут спортивные конкурсы. С начала соревнований и до их завершения ожидаются выступления оркестра ГУФСИН, чирлидеров и музыкантов.

В 11 часов губернатор Борис Дубровский примет участие в торжественной церемонии возложения венков к Вечному огню в честь Дня защитника Отечества (Вечный огонь на Аллее Славы).

В 18 часов губернатор Борис Дубровский поздравит военнослужащих и ветеранов войн с Днем защитника Отечества (г. Челябинск, площадь Ярославского, 1, театр оперы и балета)

В 17 часов состоится празднование 73-й годовщины со дня основания Металлургического района. Участие принимает Глава Металлургического района Сергей Кочетков (Дворец культуры ПАО «ЧМК»).

На «Солнечной долине» стартуют квалификационные этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

ДЛЯ СПРАВКИ

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений.

22 февраля по народному календарю День Панкратия. В этот день православная церковь чтит память преподобного Панкратия Печерского и чествует святого Никифора.

22 февраля 1968 года в Западной Антарктиде начала действовать советская полярная станция «Беллинсгаузен».

22 февраля 1714 года Санкт-Петербургский ботанический сад основан по указу Петра I как Аптекарский огород с научными, учебными и практическими целями.