Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 марта.

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему в Челябинске Межрегиональному форуму по недвижимости «Зажгись идеей-V». Планируется обсудить, когда выгоднее продавать квартиру в 2019 году и покупать жильё с максимальной скидкой, чем рынок недвижимости Челябинска отличается от других городов, а также эскроу-счета и не появится ли еще больше обманутых дольщиков (ул.Труда 179, отель Radisson Blu) зал Зал Galaxy Hall 1).

В 12 часов состоится премьера спектакля «Дамы и гусары», подготовленный театральный коллективом РЦ ВОС. Все артисты – инвалиды по зрению (ул. Энгельса, 39).

В 15 часов 30 минут состоится встреча главного трофея Чемпионата КХЛ – Кубка КХЛ (Цвиллинга, 10, офис компании «Ростелеком, которая организовала путешествие Кубка по Уралу).

ДЛЯ СПРАВКИ

22 марта - Всемирный день водных ресурсов.

22 марта - Международный день таксиста.