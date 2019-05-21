Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 мая.

В 9 часов состоятся публичные обсуждения реализации в Челябинской области федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», в рамках которых пройдут встречи с активистами-экологами и специалистами центрального аппарата Росприроднадзора и проектного офиса «Чистого воздуха» (Челябинск, министерство финансов региона, проспект Ленина, 57, шестой этаж).

В 9 часов начнется заседание комитета Законодательного Собрания по строительной политике и ЖКХ (гербовый зал ЗСО, улица Кирова, 114).

В 10 часов состоится выездное совещание по вопросам благоустройства территории Советского района Челябинска с участием районного главы Владислава Макарова (сквер улицы Воровского, 21, затем улица Плеханова, 41).

С 10 до 17 часов Общественный совет при управлении Росреестра по Челябинской области будет проводить «горячую линию» для граждан и юридических лиц. Южноуральцы смогут высказать свое мнение о качестве и доступности оказываемых региональным Росреестром государственных услуг в сфере госрегистрации прав и кадастрового учета объектов недвижимости. Телефоны: 8(351)776-60-27, 225-00-79.

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (ЗСО, кабинет 504).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию (ЗСО, гербовый зал).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по промышленной политике и транспорту (ЗСО, кабинет 502).

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству (ЗСО, гербовый зал).

В 14 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам (ЗСО, конференц-зал).

С 14 до 17 часов Кадастровая палата по Челябинской области проведет День открытых дверей для жителей региона. Специалисты учреждения будут консультировать граждан по всем интересующим вопросам, а также разбираться с проблемными ситуациями в сфере недвижимости. С 13 часов до 13 часов 30 минут на ул. Российская, д. 43 (перекресток с проспектом Победы) автобус заберет всех желающих принять участие в мероприятии и доставит до места назначения (Челябинск, 1 участок ЧЭМК, дом №1).

В 18 часов 30 минут состоится торжественное открытие Дней Венгрии в Челябинске, которые начнутся с этюдов и венгерских рапсодий Листа в исполнении пианиста Дьердя Оравеца. Почетным гостем события станет генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч. Пресс-подход музыканта и консула состоится часом ранее, в 17 часов 30 минут (концертный зал имени Сергея Прокофьева, улица Труда, 92-А).

СПРАВКА

22 мая – День биологического разнообразия.

22 мая – День основания Третьяковской галереи.

22 мая – День богатырского Посвиста.

22 мая – Николин день.

22 мая – День рождения тюбика для зубной пасты.

22 мая – Всероссийский день бассейновой индустрии.

22 мая – Международный день гота.

Именины 22 мая отмечают Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен и Акилина.