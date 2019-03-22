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Автор:
Любовь Юрина
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Анонсы событий и мероприятий на 23-25 марта

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23-25 марта

23 марта, суббота.

В 10 часов состоится Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту.

Место проведения: Дворец спорта «Юность» (пр. Свердловский, 51).

В 12 часов состоится IV Региональный фестиваль «Российского движения школьников» «Дети детям. Движение» (Красноармейский район, с. Миасское, ул. Ленина 13, МОУ «Миасская СОШ №1»).

В 12 часов состоится открытие Фестиваля фристайла и сноуборда Russian Freestyle Games (ГЛК «Солнечная долина»).

В 12 часов 20 минут начнутся финальные заезды Фестиваля фристайла и сноуборда Russian Freestyle Games (ГЛК «Солнечная долина»).

24 марта, воскресенье.

В 10 часов 30 минут состоится Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту (пр. Свердловский, 51, Дворец спорта «Юность»).

В 17 часов - прибытие автоколонны Тотального автопробега «Владивосток–Таллин» (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина, у фонтана).

В 11 часов состоится информационно-профилактическая акция «Просветись» (пешеходная часть улицы Кирова).

25 марта, понедельник.

В 9 часов начнется расширенное аппаратное совещание администрации города с участием Главы города Владимира Елистратова (площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 17 часов состоится торжественная церемония вручения премии работникам культуры и искусства города Челябинска «Золотая лира» (Конгресс-отель «Малахит», улица Труда, 153).

ДЛЯ СПРАВКИ

23 марта - Всемирный метеорологический день.

23 марта – в 2001 году орбитальная станция "Мир", отработавшая в космосе 15 лет, прекратила свое существование.

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.

24 марта – в 1901 году открылся Большой Зал Московской консерватории.

25 марта – в 1872 году выпущена первая в России почтовая карточка.

Автор:
Любовь Юрина
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