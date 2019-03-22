Анонсы событий и мероприятий на 23-25 марта
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23-25 марта
23 марта, суббота.
В 10 часов состоится Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту.
Место проведения: Дворец спорта «Юность» (пр. Свердловский, 51).
В 12 часов состоится IV Региональный фестиваль «Российского движения школьников» «Дети детям. Движение» (Красноармейский район, с. Миасское, ул. Ленина 13, МОУ «Миасская СОШ №1»).
В 12 часов состоится открытие Фестиваля фристайла и сноуборда Russian Freestyle Games (ГЛК «Солнечная долина»).
В 12 часов 20 минут начнутся финальные заезды Фестиваля фристайла и сноуборда Russian Freestyle Games (ГЛК «Солнечная долина»).
24 марта, воскресенье.
В 10 часов 30 минут состоится Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту (пр. Свердловский, 51, Дворец спорта «Юность»).
В 17 часов - прибытие автоколонны Тотального автопробега «Владивосток–Таллин» (ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина, у фонтана).
В 11 часов состоится информационно-профилактическая акция «Просветись» (пешеходная часть улицы Кирова).
25 марта, понедельник.
В 9 часов начнется расширенное аппаратное совещание администрации города с участием Главы города Владимира Елистратова (площадь Революции, 2, 5 этаж).
В 17 часов состоится торжественная церемония вручения премии работникам культуры и искусства города Челябинска «Золотая лира» (Конгресс-отель «Малахит», улица Труда, 153).
ДЛЯ СПРАВКИ
23 марта - Всемирный метеорологический день.
23 марта – в 2001 году орбитальная станция "Мир", отработавшая в космосе 15 лет, прекратила свое существование.
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.
24 марта – в 1901 году открылся Большой Зал Московской консерватории.
25 марта – в 1872 году выпущена первая в России почтовая карточка.