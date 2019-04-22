Анонсы событий и мероприятий на 23 апреля
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 апреля.
В 10 часов состоится круглый стол на площадке Общественной палаты Челябинской области «О мерах по повышению денежных доходов населения Челябинской области» (Челябинск, ул. Кирова, 114, Законодательное Собрание Челябинской области, 3 этаж конференц-зал).
В 10 часов правительство Челябинской области проводит марафон национальных проектов, цель которого – обобщить информацию об итогах реализации региональных проектов (ул. Цвиллинга, д. 27, большой зал заседаний правительства Челябинской области, 4 этаж).
В 11 часов 30 минут состоится сдача танцевального номера Государственного ансамбля танца «Урал», приуроченного к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Постановщик номера - участник шоу «Танцы со звездами» Владимир Андрюкин (Челябинск, ул. Труда, 88, репетиционный класс Государственного ансамбля танца «Урал»).
В 18 часов 30 минут состоится церемония встречи Всероссийского театрального марафона и передача символа марафона Челябинской области. Участие в церемонии примут министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, представители Курганской области. По окончании состоится открытие гастролей Курганского театра драмы и показ спектакля «Очи черные» (Челябинск, пл. Революции,6).
В 19 часов состоится «Квиз, плиз!», посвященный саммитам ШОС и БРИКС. Участие примут 100 молодых людей, желающих попасть в «Команду 2020» и стать добровольцами международных деловых мероприятий (ресторан «Правда»).
В 12 часов состоится пресс-конференци, посвященная предстоящему в Челябинске «УралВеганФест-2019» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).
Для справки:
23 апреля - Всемирный день книги и авторского права.
23 апреля - День английского языка.
23 апреля - День испанского языка.
23 апреля в народном календаре – Терентий Маревный.
23 апреля 1605 года состоялось провозглашение русским царём Фёдора Годунова.
23 апреля 1929 года открылась XVI конференция ВКП(б), на которой был принят 1-й пятилетний план.
23 апреля 1948 года началась первая арабо-израильская война: израильтяне отбивают у палестинцев морской порт Хайфа.
23 апреля 1985 года начался апрельский Пленум ЦК КПСС, на котором был провозглашён курс на проведение перестройки.