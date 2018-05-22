Анонсы событий и мероприятий на 23 мая
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 мая.
В 9 часов губернатор Борис Дубровский проведет заседание правительства Челябинской области (резиденция губернатора, 4 этаж, Цвиллинга, 27).
В 9 часов состоится сбор представителей СМИ для презентации новой подвесной системы реабилитации пациентов с тяжелыми поражениями нервной системы, после эндопротезирования суставов, тяжелых травм (ОКБ №3, проспект Победы, 287, холл главного корпуса).
В 9 часов состоится комитет по строительной политике (ЗСО, Кирова, 114, гербовый зал).
В 11 часов состоится комитет по законодательству (ЗСО, Кирова, 114, кабинет 504).
В 11часов состоится комитет по экологии (ЗСО, Кирова, 114, гербовый зал).
В 11 часов состоится представление проекта «Адаптированные настольные игры как средство социальной реабилитации инвалидов по зрению» (Свердловский, 58, Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых).
В 12 часов состоится пресс-конференция «Чем удивит Бажовский фестиваль в 2018 году?» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», Васенко, 63, 4 этаж).
В 14 часов состоится награждение гандбольной команды «Динамо» золотыми медалями Чемпионата России с участием Главы города Челябинска Евгения Тефтелева (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).
ДЛЯ СПРАВКИ
23 мая - Всемирный день черепахи.