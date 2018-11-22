Анонсы событий и мероприятий на 23 ноября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 ноября.
В 13 часов состоится форум субкультур Челябинской области с участием неформальной творческой молодежи и преподавателей школ, колледжей и вузов Южного Урала (Челябинский государственный университет, улица Братьев Кашириных, 129).
В 13 часов пройдет презентация фотоальбома «Век комсомола: история в фотографиях», подготовленного челябинскими архивистами к 100-летию ВЛКСМ (объединенный государственный архив Челябинской области, Свердловский проспект, 30-А).
В 14 часов 30 минут состоится открытие слета «Тепло», где встретятся сто самых опытных волонтеров Урала встретятся (Челябинск, отель «Виктория», улица Молодогвардейцев, 34).
В 13 часов состоится городской праздничный прием, посвященный Дню матери (Челябинск, банкет-холл «R.E.D.», улица Сони Кривой, 83).
В 16 часов городское управление УМВД России начнет в Челябинске оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь», которая продлится до шести утра.
В 18 часов состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню матери (Челябинск, «Бригантина», улица Капитанская, 10).