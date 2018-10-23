Анонсы событий и мероприятий на 23 октября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 октября.
В 8 часов 30 минут начнется пресс-тур в п. Ст. Буранная (Агаповский район) на финал Всероссийской акции «Добро в село» (#добровсело). Участие принимает министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин (от ул. Цвиллинга, 27).
В 10 часов состоится стажировка представителей кадровых служб субъектов Российской Федерации «Практикум по управлению кадрами» (ул. Цвиллинга, 27).
В 11 часов состоится вручение наград XX российской агропромышленной выставки «Золотая осень» (ул. Сони Кривой, 75, 1 этаж, конференц-зал Минсельхоза области).
В 11 часов представители Центра коммунального сервиса, начальник Управления экологического просвещения и работы с гражданами министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков оценят ход установки новых контейнеров для мусора (Свободный маршрут).
В 12 часов состоится рабочий визит Бориса Дубровского в Ленинский район Челябинска. Глава региона ознакомится с ходом благоустройства Монастырской заимки «Плодушка» (ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).
В 13 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного собрания области по молодежной политике, культуре и спорту (Кирова, 114, гербовый зал).
В 14 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания области по бюджету и налогам (Кирова, 114, конференц-зал).
В 16 часов состоится открытие уникальной фотовыставки фотографа-путешественника Эдуарда Кутыгина «Дорогами ветров. Монголия» (ул. Труда, 100, фойе Восточной башни).
В 16 часов губернатор Борис Дубровский проведет заседания межведомственного координационного совета по развитию туризма на тему: «Развитие детского туризма в Челябинской области» (ул. Елькина, д. 45а (Бизнес центр «ВИПР», Большой конференц-зал, 18 этаж).
ДЛЯ СПРАВКИ
23 октября - День работников рекламы в России.
23 октября - Международный день снежного барса.
23 октября в народном календаре Евлампий Зимоуказатель.
23 октября 2000 года китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, созданных 2 тысячи лет назад, в эпоху династии Хань.
23 октября 2002 года в Москве произошел теракт на Дубровке.