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Автор:
Любовь Юрина
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Анонсы событий и мероприятий на 23 октября

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 октября.

В 8 часов 30 минут начнется пресс-тур в п. Ст. Буранная (Агаповский район) на финал Всероссийской акции «Добро в село» (#добровсело). Участие принимает министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин (от ул. Цвиллинга, 27).

В 10 часов состоится стажировка представителей кадровых служб субъектов Российской Федерации «Практикум по управлению кадрами» (ул. Цвиллинга, 27).

В 11 часов состоится вручение наград XX российской агропромышленной выставки «Золотая осень» (ул. Сони Кривой, 75, 1 этаж, конференц-зал Минсельхоза области).

В 11 часов представители Центра коммунального сервиса, начальник Управления экологического просвещения и работы с гражданами министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков оценят ход установки новых контейнеров для мусора (Свободный маршрут).

В 12 часов состоится рабочий визит Бориса Дубровского в Ленинский район Челябинска. Глава региона ознакомится с ходом благоустройства Монастырской заимки «Плодушка» (ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).

В 13 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного собрания области по молодежной политике, культуре и спорту (Кирова, 114, гербовый зал).

В 14 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания области по бюджету и налогам (Кирова, 114, конференц-зал).

В 16 часов состоится открытие уникальной фотовыставки фотографа-путешественника Эдуарда Кутыгина «Дорогами ветров. Монголия» (ул. Труда, 100, фойе Восточной башни).

В 16 часов губернатор Борис Дубровский проведет заседания межведомственного координационного совета по развитию туризма на тему: «Развитие детского туризма в Челябинской области» (ул. Елькина, д. 45а (Бизнес центр «ВИПР», Большой конференц-зал, 18 этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

23 октября - День работников рекламы в России.

23 октября - Международный день снежного барса.

23 октября в народном календаре Евлампий Зимоуказатель.

23 октября 2000 года китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, созданных 2 тысячи лет назад, в эпоху династии Хань.

23 октября 2002 года в Москве произошел теракт на Дубровке.

Автор:
Любовь Юрина
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