Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24-26 ноября.

24 ноября, суббота:

С 10 до 17 часов будет проходить бесплатная вакцинация от гриппа в ТРК «Куба» (Челябинск, улица Цвиллинга, 25), с 10 до 18 часов – в ТРК «Алмаз» (Челябинск, Копейское шоссе, 64).

В 11 часов стартует двухдневный фестиваль практической психологии, во время которого практические психологи ЧелГУ и приглашенные специалисты города проведут 15 мастер-классов (Челябинск, шестой корпус ЧелГУ, улица Кыштымская, 28).

В 11 часов состоится III Всероссийский турнир по спортивной гимнастике памяти Городецкого (Челябинск, школа олимпийского резерва ЧТЗ, улица Савина, 5).

В 11 и 14 часов состоятся премьерные показы сказки «Конек-Горбунок» (Челябинск, Молодежный театр, улица Кирова, 116).

С 12 до 15 часов горожан будут бесплатно и анонимно проверять на ВИЧ (Челябинск, ТРК «Родник», первый этаж, крайний вход справа с улицы Труда).

В 17 часов состоится уникальный рэп-фестиваль в формате фристайл баттла «Ural Cypher» (Челябинск, конгрессно-выставочный холл в «Иzюме», проспект Ленина, 35).

С 10 до 19 часов будет проходить первый Южно-Уральский форум добровольцев-поисковиков, организованный отрядом «Лиза Алерт» (Челябинск, молодежный отдел Центральной библиотеки имени Пушкина, Коммуны, 69, вход с улицы Свободы).

23-го по 30-е ноября: в будни - с 17.00 до 20.00, в выходные

25 ноября, воскресенье:

С 10 до 18 часов будет проходить бесплатная вакцинация от гриппа (Челябинск, ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64).

В 10 часов в впервые на Южном Урале состоится благотворительный забег «HelpRun: Хатико» в память о челябинском Хатико - верном псе по имени Беляш, несколько лет прождавшем на остановке своего погибшего в ДТП хозяина (Челябинск, улица Лесопарковая, 2-А).

В 11 и 14 часов состоятся премьерные показы сказки «Конек-Горбунок» (Челябинск, Молодежный театр, улица Кирова, 116).

С 12 до 15 часов горожан будут бесплатно и анонимно проверять на ВИЧ (Челябинск, ТРК «Родник», первый этаж, крайний вход справа с улицы Труда).

С 10 до 17 часов состоится Южно-Уральский форум добровольцев-поисковиков, организованный отрядом «Лиза Алерт» (Челябинск, молодежный отдел Центральной библиотеки имени Пушкина, Коммуны, 69, вход с улицы Свободы).

26 ноября, понедельник:

В 9 часов состоится еженедельное аппаратное совещание в администрации Челябинска.

В 10 часов Дед Мороз из Великого Устюга проведет в Челябинске пресс-конференцию, а после отправится с дружеским визитом в социальные учреждения города и заглянет в гости к многодетным и малообеспеченным семьям (пресс-конференция пройдет в ЛД «Уральская молния», улица Труда, 187-А).

В 11 часов СМИ собирают в челябинской областной детской клинической больнице, где начинается очередной курс реабилитации мальчика из Южноуральска, тяжело пострадавшего при нападении (фойе хирургического корпуса ЧОДКБ, улица Блюхера, 42).

В 13 часов пройдет пресс-конференция «На Южном Урале научат безопасно совершать сделки с жильем» с участием председателя ЧРОСПО «Правосознание», руководителя проекта Алексея Бабина, адвоката Елены Хардиной, юриста проекта, председателя Общественной палаты Копейского городского округа Максима Бабина (Челябинск, областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс, улица Васенко, 63, четвертый этаж).

В 15 часов состоится гала-концерт лауреатов V областного народного конкурса «Марафон талантов», который посетит депутат Государственной Думы Елена Ямпольская (Челябинск, театр драмы имени Наума Орлова, площадь Революции).

С 17 до 20 часов горожан будут бесплатно и анонимно проверять на ВИЧ (Челябинск, ТРК «Родни», первый этаж, крайний вход справа с улицы Труда).

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