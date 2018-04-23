Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 апреля.

В 10 часов состоится пресс-конференция на тему «Деятельность регионального оператора по работе с твердыми коммунальными отходами на территории города Челябинска. Рекультивация городской свалки» (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 4 этаж, 401 аудитория).

В 11 часов состоится круглый стол по обеспечению детей-инвалидов средствами реабилитации по госпрограмме (Красная, 4, 6 этаж, 608).

В 11 часов 30 минут активисты ОНФ в Челябинской области проведут повторный выездной мониторинг качества установленных детских площадок и спортивных сооружений во дворах жилых многоквартирных домов (Свободы, 155а).

В 12 часов состоится пресс-конференция «Общая дорога» городских и сельских школ Южного Урала» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», Васенко, 63, 4 этаж).

В 12 часов состоится торжественное мероприятие, в рамках которого обучающиеся МБОУ СОШ № 116 будут награждены знаками отличия «Готов к труду и обороне» (2-ая Эльтонская, 16 Б).

В 13 часов состоится гала-концерт XXI городского фестиваля творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного» (Дворец детского творчества Челябинска, Доватора, 15).

В 13 часов состоится Первый Кубок г.Челябинска по спортивной ходьбе памяти президента федерации легкой атлетики Челябинской области Анатолия Боярчука (ЛК имени Елены Елесиной, проспект Ленина 84).

В 13 часов состоится пресс-конференция с участием представителей национальных центров Копейска, представителей администрации Копейска, председателя польского культурного общества "Солярис" Владимира Ивановича Антонова (Копейск, Коммунистический проспект, 18).

В 14 часов состоится церемония награждения победителей и призеров Областной спартакиады "Олимпийские надежды Южного Урала" (ЛК имени Елены Елесиной, проспект Ленина 84, конференц-зал).

В 15 часов состоится заседание рабочей группы по решению проблем дольщиков при правительстве Челябинской области (Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).

В 15 часов состоится пресс-конференция «Межмуниципальные садовые сезонные маршруты для пенсионеров Южного Урала» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», Васенко, 63, 4 этаж).

В 16 часов состоится выставка польской культуры (Копейск, Ленина, 48, Дворец творчества детей и молодежи).

В 17 часов состоится концерт хора Ченстоховской филармонии "Collegium cantorum", дирижер Януш Сядляк (Польша), номера на русском и польском языках (Копейск, Ленина, 48, Дворец творчества детей и молодежи).

ДЛЯ СПРАВКИ

24 апреля - Международный день солидарности молодежи.