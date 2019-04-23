Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 апреля.

В 10 часов состоится открытие V регионального форума практической психологии в сфере образования и конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог-2019» (Челябинск, областной центр диагностики и консультирования, улица Худякова, 20).

В 10 часов откроется региональная конференция «Национальные проекты и инструменты поддержки промышленности-2019» с участием представителей власти, бизнес-сообщества и институтов поддержки предпринимательства. В работе конференции примут участие представители минпромторга РФ и минэкономразвития РФ. Ожидается прибытие директора Фонда развития промышленности РФ Романа Петруцы (Челябинск, Radisson Blu Hotel, улица Труда, 179).

В 10 часов состоится парад открытия первенства СК «Юный динамовец» по дзюдо. На соревнования приедут юные дзюдоисты со всей Челябинской области (Челябинск, спортзал ЧРО общества «Динамо», улица Коммуны, 98).

В 10 часов пройдет пресс-конференция на тему «Порядок установления социальной доплаты к пенсии с применением нового механизма расчета. О доставке пенсий в связи с праздничными днями в мае» (Челябинск, улица Свободы, 95, кабинет 404).

В 11 часов состоится встреча представителей СМИ с Ваней Фокиным, спасенным из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, и его мамой. Сейчас они находятся в челябинской областной детской клинической больнице на реабилитации (Челябинск, улица Блюхера, 42-А, шестой корпус (хирургическое отделение ЧОДКБ).

В 11 часов пройдет обучающий семинар по организационным вопросам подготовки и проведения выборов губернатора Челябинской области. В преддверии предстоящего Единого дня голосования более 200 представителей ТИК и УИК пройдут очередной этап обучения, в том числе председатели, заместители и секретари территориальных избирательных комиссий региона (Челябинск, улица Кирова, 114, большой зал ЗСО).

В 13 часов состоится мероприятие «Пожарные старты вместе с папами». «Веселые старты» совместно с сотрудниками МЧС, детьми и их родителями посетит чемпион России по бадминтону, заслуженный мастер спорта России Владимир Иванов (Челябинск, улица Героев Танкограда, 104).

В 13 часов состоится открытие Уральского строительного форума и межрегиональной выставки «CHELBUILD-2019. Загородный дом». Сразу после церемонии начнется конгресс строителей и архитекторов. Также в программе дня круглый стол «Диверсификация и строительство для ОПК», конференция «Охрана труда и безопасность в строительной отрасли» (Челябинск, ледовая арена «Трактор», улица 250-летия Челябинска,

В 13 часов средства массовой информации приглашаются на демонтаж рекламных вывесок с фасада здания Теплотехнического института с участием депутата челябинской городской думы Александра Галкина (отъезд от городской администрации Челябинска, площадь Революции, 2).

В 14 часов в областном центре народного творчества пройдет очередное занятие кулинарной школы. В преддверии Пасхи специалисты центра поделятся с желающими рецептами старинного пасхального хлеба и сдобных куличей (Челябинск, улица Первой Пятилетки, 17).

В 16 часов состоится репетиция театрализованного эпилога, посвященного празднованию 9 Мая (Челябинск, площадь Революции).

В 16 часов состоится творческая лаборатория «Празднуем Пасху дома»: челябинцы смогут поучаствовать в мастер-классах по флористике и росписи яиц, научаться создавать традиционные пасхальные украшения (Челябинск, библиотека имени Пушкина, улица Коммуны, 69).

В 17 часов 30 минут пройдет информационная встреча по вопросам вакцинации в рамках Европейской недели иммунизации. Врач-педиатр высшей квалификационной категории, специалист по вакцинопрофилактике детской городской клинической поликлиники № 1 Людмила Гурская и заместитель начальника отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Софейкова расскажут о том, что такое прививки и зачем их делать, осветят вопросы показаний и противопоказаний к вакцинации, пояснят, чем обусловлен утвержденный график национального календаря прививок (Челябинск, улица Молодогвардейцев, 31, корпус 1).

СПРАВКА

24 апреля - Великая среда.

24 апреля - Международный день солидарности молодежи.

24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животных.

24 апреля - Антип Водогон.

24 апреля - День рождения газированной воды.