Анонсы событий и мероприятий на 24 июля
Общество
Сегодня, 18:19
Автор: 
Евгения Александрова

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 июля.

В 8 часов состоится пресс-тур из Челябинска в кусинский реабилитационный лагерь «Искорка» для детей, столкнувшихся с онкогематологическими заболеваниями (отъезд от площади Революции, 2).

В 8 часов 30 минут состоится пресс-тур из Челябинска в село Долгодеревенское Сосновского района, посвященный переходу Челябинской области на цифровое телевидение. Работники управлений социального обслуживания помогают подключить цифровые приставки жителям сельских В 10 часов глава Челябинской области Алексей Текслер проведет заседание регионального правительства (Челябинск, Цвиллинга, 27).

В 11 часов состоится пресс-конференция по проблемам пожарной безопасности (Челябинск, улица Российская, 67, девятый этаж).

В 12 часов состоится пресс-конференция «В Кыштыме будет организован пленэр южноуральских художников» (Челябинск, улица Васенко, 63, четвертый этаж).

СПРАВКА

24 июля - Ольга Страдница, или Ольга-сеногнойка.

24 июля - день рождения растворимого кофе.

24 июля именины отмечают Аркадий, Илларион, Лев, Ольга, Алена, Елена, Илона.

Автор: 
Евгения Александрова
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