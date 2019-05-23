Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 мая.

В 9 часов состоится рабочая поездка временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в ходе которой он осмотрит объекты дорожного строительства в Советском районе Челябинска и Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области.

В 10 часов в рамках Южно-Уральского транспортного форума состоится круглый стол «Комфортная городская среда. Умные остановки» с участием представителей общественных организаций (Челябинск, ледовая арена «Трактор»).

В 10 часов при участии СМИ будет произведена настройка кохлеарного импланта - специального устройства, передающего звуки (аппарат встраивается во внутреннюю структуру уха, чтобы человек, лишенный возможности слышать, вернулся из страны глухих в мир звуков). Представители прессы смогут пообщаться с пациентом и врачами (Челябинск, ЧОКБ, улица Воровского, 70, корпус 3, клиника хирургии).

В 10 часов состоится официальное открытие нового торгово-развлекательного комплекса «Космос». Гостей ждут подарки и развлечения, выступления юмористов в и музыкантов, зоны отдыха для взрослых и детей, розыгрыш ценных призов (Челябинск, улица Чичерина, 28).

В 11 часов начнется праздничный концерт «Русь великая» в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры (Челябинск, пешеходная зона Кировки).

В 11 часов 30 минут заместитель министра информационных технологий и связи Челябинской области Василий Кокорюкин проведет для лицеистов-восьмиклассников тематический урок информатики на тему «Информационная безопасность». Необычный урок состоится в рамках проведения Всероссийской акции «Урок цифры» (Челябинск, лицей №77, улица Володарского, 14).

В 13 часов 30 минут состоится круглый стол «Взаимодействие НКО в сфере защиты интересов и прав детей-инвалидов: стратегия действий и этика, обмен и объединение ресурсов, взаимодействие с органами государственной власти и СМИ» (Челябинск, городская дума, площадь Революции, 2, кабинет 404).

В 13 часов начнут работу выставки и мастер-классы, приуроченные к областному празднику «День славянской письменности и культуры». Мероприятие будет посвящено памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и приурочено к 220-летию со дня рождения Пушкина (Челябинск, концертный зал имени Сергея Прокофьева, улица Труда, 88).

В 14 часов состоится концертная программа в честь Дня Славянской культуры и письменности: зрители услышат уникальный колокольный звон, выступление камерного хора имени Михальченко, архиерейского хора, оркестра русских народных инструментов «Синегорье», народных и образцовых танцевальных и вокальных коллективов, а также чтение стихов Пушкина в исполнении артиста молодежного театра. Специальным гостем праздника станет митрополит Челябинский и Миасский Григорий (Челябинск, концертный зал имени Сергея Прокофьева, улица Труда, 88).

СПРАВКА

24 мая - День славянской письменности и культуры/День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

24 мая - День кадрового работника.

24 мая - праздник горилки.

24 мая - День валяния в траве.

24 мая - Всемирный день шизофрении.

24 мая - Всемирный день видеоигр.

Именины 24-го мая отмечают Александр, Михаил, Иосиф, Кирилл, Константин, Ростислав.

Фото с сайта Дома дружбы народов Челябинской области