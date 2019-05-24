Анонсы событий и мероприятий на 25-27 мая

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25, 26 и 27 мая.

Суббота, 25 мая:

С 9 до 11 часов в рамках проекта «Город без пробок» воспитанники Дома юношеского технического творчества совместно с сотрудниками МВД будут запускать дрона над улицей Худякова. Дети будут стоять на больших перекрестках с рациями и контролировать его движение. Затем данные будут проанализированы для проекта по избавлению улицы от пробок и более рациональной настройки светофоров (Челябинск, улица Худякова).

С 11 до 17 часов будет проходить благотворительное мероприятия «Гараж Sale», в рамках которого все желающие смогут обновить гардероб и сделать доброе дело. Все вырученные средства будут перечислены на лечение подопечных фонда «Клуб добряков» (Челябинск, улица Тимирязева, 33).

С 10 до 14 часов будет работать очередная «Территория здоровья», посетители которой смогут бесплатно получить бесплатную консультацию эндокринолога, обследоваться на маммографе, пройти флюорографию, тест на ВИЧ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела (Челябинск, площадь Революции).

В 15 часов пройдет седьмой, заключительный день ежегодного международного фестиваля современной поэзии MyFest - «По имени Солнце», в котором примут участие около 30-ти поэтов уральского региона и гостей из столицы (Челябинск, центральная библиотека имени Пушкина, улица Коммуны, 69).

В 15 часов впервые состоится открытый турнир по спортивным бальным и социальным танцам среди пар «профессионал+любитель» (Челябинск, проспект Ленина, 35).

В 15 часов состоится открытие соревнований и начнутся парные заезды участников первого этапа открытого чемпионата Урала по дрифту-2019 (Челябинск, большая парковка ледовой арены «Трактор», улица 250-летия Челябинску, 38).

Воскресенье, 26 мая:

С 10 до 14 часов продолжит свою работу интерактивный проект «Территория здоровья». Жители и гости города смогут бесплатно получить рекомендации травматолога-ортопеда, ревматолога, врача по ЛФК и пройти ряд обследований (Челябинск, площадь Революции).

В 11 часов 30 минут состоится Крестный ход в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры (Челябинск, Свято-Симеоновский кафедральный собор - храм Святого благоверного князя Александра Невского).

В 12 часов общественное движение «Челябинск здоровый - Челябинск успешный» проведет бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе (Челябинск, площадь Революции).

В 13 часов состоится открытие детского областного экологического форума «Российского движения школьников» (Челябинская область, Сосновский район, поселок Долгодеревенское, деревня Ключевка, база оздоровительного комплекса «Лесная застава»).

В 13 часов состоится открытие фестиваля RASNO-fest, который объединит студенческие научные общества и активную молодежь и будет посвящен празднованию пятого дня рождения Российской ассоциации студентов по развитию науки и образования. Гостей мероприятия ожидает мастер-класс по ораторскому мастерству, тренинги и лекции (Челябинск, ЧелГУ, Братьев Кашириных, 129).

В 13 часов благотворительное движение «Искорка Фонд» проведет День памяти детей Южного Урала, погибших от онкогематологических заболеваний. Фонд приглашает семьи Челябинской области вспомнить ушедших детей, для их братьев и сестер будет организована игровая программа (Челябинск, филармония, улица Труда, 92-А).

В 14 часов состоится уникальная встреча с российским этнографом Изабеллой Шангиной, которая в преддверии открытия выставки Российского этнографического музея «Спишь хорошо - встаешь весело» ответит на все вопросы русского детства и младенчества (Челябинск, Детский музей, улица Труда, 100).

Понедельник, 27 мая:

В 9 часов состоится расширенное аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Владимира Елистратова (площадь Революции, 2, пятый этаж).

В 14 часов состоится церемония награждения победителей пятого, юбилейного конкурса благотворительных и социальных проектов «ОМК-Партнерство» в Челябинской области (Челябинск, улица Цвиллинга, 27).

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслера побывает с рабочим визитом на ПАО «ЧТПЗ» и примет участие в рабочем совещании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

27 мая авиакомпания «Победа» начинает полеты в Сочи из Челябинска дважды в неделю.

СПРАВКА

25 мая - День филолога.

25 мая - Международный день пропавших детей.

25 мая - Всемирный день щитовидной железы

25 мая - Епифанов день.

26 мая - День российского предпринимательства.

26 мая - День химика.

26 мая - Лукерья Комарница.

27 мая - Общероссийский день библиотек (День библиотекаря).

27 мая - Международный день рассеянного склероза.

27 мая - День смелых решений.

27 мая - Сидор Бокогрей.