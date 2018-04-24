Анонсы событий и мероприятий на 25 апреля
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 апреля.
В 9 часов состоится церемония награждения по итогам отборочных этапов Всероссийской школьной лиги гольфа (школа № 45, ул. Красного Урала, 16).
В 10 часов партия «Единая Россия» проведет региональные дискуссии на шести площадках. 1. ул. Свободы, 95, 9-й этаж, УПФР Челябинской области, конференц-зал, тема «Социальная сфера». 2. ГБУЗ «Областной перинатальный центр», Воровского, 70, стр.12, тема «Здоровье и экология». 3. Лицей, Тимирязева, 6, тема «Образование». 4. Гранд отель «Видгоф», зал «Московский», 4-й этаж, Ленина, 26А, тема «Обновление Партии «Единая Россия». 5. ВИПР, Елькина ,43а, тема «Городская среда». 6. УрСЭИ, Свободы, 155/1, тема «Достойная жизнь».
В 12 часов 30 минут состоится сбор СМИ для освещения операции по поводу разрыва анаврезмы головного мозга, проведенной по новой технологии эмболизации микроспиралями (ОКБ №3, холл главного корпуса, проспект Победы, 287).
В 13 часов состоится пресс-конференция «Нарушения антимонопольного законодательства органами власти» (пресс-центр ИА «Интерфакс-Урал», Ленина 55А, офис 1202).
В 13 часов 30 минут состоится пленарное заседание по подведению итогов форума «Единой России» (ЗСЧО, Кирова, 114, 3-ий этаж, большой зал заседаний).
В 20 часов состоится репетиция участия войск Челябинского гарнизона, частей Росгвардии, правоохранительных органов и организаций в торжественном прохождении, показе военной техники на площади Революции.
ДЛЯ СПРАВКИ
25 апреля - Международный День ДНК.
25 апреля - День дочери.
25 апреля - Международный день секретаря.