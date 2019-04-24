Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 апреля.

В 10 часов начнет работу Уральский форум по маркетингу в социальных сетях SMM Ural 2019 (Челябинск, пр. Ленина, 35, конгресс-холл «Центр Международной торговли»).

В 10 часов 45 минут состоится пресс-поход в Сатке на открытом межрегиональном этапе Национальной премии «Бизнес-Успех» в рамках Всероссийского форума для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни» (Сатка, улица 100-летия Комбината Магнезит, 1, Дворец культуры «Магнезит», около пресс-волла в фойе 2-го этажа).

В 11 часов «Команда 2020» откроет 6 центров подготовки волонтеров. Состоится подписание соглашений Ассоциации волонтеров Южного Урала о сотрудничестве с добровольческими объединениями ЮУрГУ, ЧелГУ и ЮУрГГПУ, а также Магнитогорска, Екатеринбурга и Уфы (Челябинск, ул. Клары Цеткин, 11, Лекторий КЦ).

В 11 часов начнется региональный этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров (Челябинск, ул. Васенко, 63, актовый зал Общества «Знание»).

В 11 часов состоится вебинар для участников X Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство».

В 11 часов на площадке форума «CHELBUILD-2019» пройдет конференция «Цифровая трансформация городской инфраструктуры» (Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 38, ЛА «Трактор»).

В 14 часов «Волонтеры Победы» вручат южноуральцам Георгиевские ленточки. Получить символы можно будет в Челябинске на Кировке у памятника Танкисту.

В 15 часов состоится торжественный прием ветеранов системы здравоохранения города Челябинска¸ посвященный 9 мая (ГКБ № 1, ул. Воровского, 16, здание пищеблока).

В 17 часов состоится торжественное награждение лауреатов Х Премии «Андрюша-2019» (Челябинск, пл. Ярославского, 1, Челябинский театр оперы и балета им. Глинки).

В 19 часов состоится гала-концерт Х Премии «Андрюша-2019» (Челябинск, пл. Ярославского, 1, Челябинский театр оперы и балета им. Глинки).

В 19 часов состоится репетиция торжественного построения на площади Революции.

ДЛЯ СПРАВКИ

25 апреля - Международный День ДНК.

25 апреля - День дочери.

25 апреля - Международный день секретаря.

25 апреля - Всемирный день пингвинов.

25 апреля - Всемирный день борьбы с малярией.

25 апреля - Великий (Чистый) четверг у православных христиан.