Анонсы событий и мероприятий на 25 июля
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 17:17
Автор: 
Евгения Александрова

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 июля.

В 8 часов состоится рабочий визит руководителя Челябинской области Алексея Текслера в Чебаркульский муниципальный район. Глава региона посетит областную сельскохозяйственную выставку «День поля -2019», а также ряд социальных объектов в районе.

В 11 часов в ЮВ 11 часов ХК «Трактор» проведет пресс-конференцию, посвященную сразу трем темам: билетная программа на сезон 2019/2020 (цены, абонементы, льготы, сюрпризы; Кубок губернатора Челябинской области по хоккею; фестиваль Traktor Open - фишки, развлекательные зоны, сюрпризы и подарки. Клуб расскажет об условиях розыгрыша квартир (Челябинск, улица 250-летия Победы, 38).

В 11 часов в Южно-Уральской торгово-промышленной палате состоится круглый стол на тему: «Профилактика роста оборота и производства нелегальной табачной продукции» (Челябинск, улица Сони Кривой, 56).

В 12 часов состоится пресс-конференция «Центр «Берег» не только помогает, но и обучает женщин, попавших в трудную ситуацию» (Челябинск, улица Васенко, 63, четвертый этаж).

В 14 часов в пресс-центре ИА «Интерфакс» состоится пресс-конференция руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой на тему: «Итоги первого полугодия 2019 года» (Челябинск, проспект Ленина, 55-А, офис 1202).

В 16 часов Публичная библиотека приглашает отпраздновать свой День рождения (Челябинск, проспект Ленина, 60, площадь перед ЧОУНБ).

В 16 часов пройдет танцевальный марафон «Танцуй, Россия! Танцуй, Челябинск!» для людей старшего поколения. Мероприятие состоится в рамках нацпроекта «Демография» и челябинской муниципальной программы «Активное долголетие». В событии примут участие более 200 человек: 55+ (женщины) и 60+ (мужчины). В программе - мастер-класс по зумбе, массовое исполнение танца, свободные танцы (Челябинск, улица Орджоникидзе, 58-А, центральная площадь городского сада имени Пушкина).

СПРАВКА

25 июля - День сотрудника органов следствия Российской Федерации.  

25 июля - День речной полиции.

25 июля - Прокл Плакальщик. 

25 июля - День памяти Владимира Высоцкого.

Именины 25 июля отмечают Арсений, Федор, Гавриил, Михаил, Мария, Вероника, Иван.

Автор: 
Евгения Александрова
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