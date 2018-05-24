Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 мая.

В 7 часов 22 минуты от станции Челябинск отправится пригородный поезд до Миасса со специально оборудованным «вагоном здоровья». Пассажиры смогут измерить артериальное давление, узнать свой рост и вес, пройти ЭКГ, сдать анализ на содержание глюкозы в крови, а также пройти тестирование на ВИЧ.

В 8 часов 20 минут отъезд представителей СМИ для освещения торжественного вручения территориальному центру медицины катастроф уникального передвижного автономного медицинского комплекса на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ (парковка Челябинской областной больницы, ул. Воровского, 70).

В 10 часов на базе Челябинской областной детской консультативной поликлиники состоится акция «Мастер Йода». Посетители мероприятия смогут бесплатно получить консультацию детского эндокринолога, по показаниям пройти ультразвуковое исследование щитовидной железы, а также получить ответы на вопросы о работе данного органа и методах профилактики заболеваний (ул. Блюхера, 42а).

В 10 часов 52 минуты пригородный поезд с «вагоном здоровья» отправится из Миасса до Челябинска.

В 13 часов состоится знакомство с парой выдр, проживающих в Челябинском зоопарке, приуроченное ко дню экологического праздника «День знаний о выдре».

В 15 часов состоится чествование южноуральских спортсменов – победителей и призеров чемпионатов мира и Европы по тайскому боксу, тхэквондо, каратэ и прыжкам на батуте 2018 года (ул. 250-летия Челябинска 38, ЛА «Трактор», конференц-зал, 3 этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

25 мая - Международный день пропавших детей.

25 мая - День филолога.

25 мая - Всемирный день щитовидной железы.