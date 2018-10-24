Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 октября.

С 8 до 12 часов в городской больнице №1 Челябинска будет работать интерактивная «Территория здоровья». Посетители смогут определить сосудистый возраст, измерить рост, вес, рассчитать индекс массы тела, проверить уровень глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом, измерить артериальное давление, получить консультации кардиолога, терапевта и невролога (ул. Воровского, 16, каб. 345).

В 9 часов 30 минут в Каслях стартует образовательный форум «Ритм», который объединит активистов муниципалитета от 14 до 30 лет. На мероприятии в качестве лекторов выступят представители Ассоциации волонтеров Южного Урала.

В 11 часов начнется заседание Законодательного собрания Челябинской области (Крова, 114).

В 11 часов КВНщики расскажут о предстоящих мероприятиях в честь 25-летия челябинского КВН и истории развития движения на Южном Урале (пресс-центр ОТВ).

В 11 часов открывается персональная выставка Елены Щетинкиной «Театр сервиза». Инсталляция, графика. Специальный проект в рамках «Ночи искусств» (ул. Труда, 92 А, Челябинский музей изобразительных искусств).

В 11 часов состоится областной семинар министерства по физической культуре и спорту Челябинской области с руководителями органов управления физической культурой и спортом муниципальных образований Челябинской области. Тема семинара – «Стратегические задачи развития физической культуры и спорта в Челябинской области на период до 2024 года (ул. Молодогвардейцев, 34, третий этаж, конференц-зале отеля «Виктория»).

В 11 часов 15 минут состоится награждение победителей и призеров IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года (ул. Молодогвардейцев, 34, третий этаж, конференц-зале отеля «Виктория»).

В 12 часов состоится пресс-конференция «Челябинские финансовые эксперты: как защититься от бедности в старости» (ул. Васенко, 63).

В 13 часов губернатор Борис Дубровский откроет пленарное заседание VI Международной конференции «Техническое регулирование в строительстве» (проспект Ленина, 26А, отель «Видгоф»).

В 14 часов состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики управления Россельхознадзора по Челябинской области (ветеринарный надзор, фитосанитарный надзор, земельный надзор, семенной-зерновой надзор) за 9 месяцев 2018 года (Челябинск, проспект Ленина, 75, 3-й этаж, актовый зал Южно-Уральского государственного аграрного университета).

В 16 часов состоится круглый стол на тему «Национальный вопрос в контексте молодежной политики» (Челябинск, ул. Елькина, 45).

ДЛЯ СПРАВКИ

25 октября – День таможенника Российской Федерации.

25 октября - День работника кабельной промышленности в России.

25 октября - Российский День без бумаги.

25 октября в народном календаре Андрон Звездочет. В этот день отмечается память трех святых мучеников - Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане.

25 октября 1762 года Екатерина II повелела заселить малообжитые районы России иностранцами.