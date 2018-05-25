Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26-28 мая.

26 мая

В 11 часов состоится старт региональных соревнований по ракетомоделированию (городской сад имени А.С. Пушкина, территория роллердрома).

В 12 часов состоится празднование Дня российского предпринимательства (ЦПКиО им. Гагарина).

В 12 часов состоится фестиваль детского народного творчества «Весенний хоровод» (городской сад имени Пушкина).

В 17 часов 20 минут в рамках проведения проекта «Дни Австрии на Южном Урале» состоится пресс-подход к президенту Австрийско-Русско-Азиатской культурной ассоциации A.RA.C.A. Вольфгангу Казичу, министру культуры земли Штирия Кристоферу Дрекслеру, а также к музыкантам: лауреату международных конкурсов Евгению Чеповецкому (фортепиано, Австрия), ансамбля «Steirisch aufg’spielt» и дирижеру филармонического оркестра «Классика», заслуженному артисту России А.А. Абдурахманову (Труда, 92а, Концертный зал им. С.С. Прокофьева).

В 18 часов состоится концерт проекта «Дни Австрии на Южном Урале» с участием австрийских и челябинских музыкантов (Труда, 92а, Концертный зал им. С.С. Прокофьева).

27 мая

В 13 часов состоится всероссийский фестиваль военно-патриотической песни «Братья по судьбе – братья по огню» (Магнитогорск, парк «Лукоморье»).

28 мая

В 9 часов состоится старт основного периода ЕГЭ (пункт проведения экзамена школа №112, Героев Танкограда, 104).

В 9 часов состоится расширенное аппаратное совещание Администрации города с участием и.о. Главы города Челябинска Натальи Котовой (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 14 часов состоится пресс-конференция «Челябинский КВН отпразднует свой юбилей» (площадь Революции, 4, 4-й этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

26 мая - День российского предпринимательства.

27 мая - Общероссийский день библиотек (День библиотекаря).

28 мая - День пограничника в России.