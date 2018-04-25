Анонсы событий и мероприятий на 26 апреля
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 апреля.
В 11 часов состоится заседание Законодательного собрания области (Кирова, 114).
В 11 часов состоится пресс-конференция «Молодежная летняя форумная кампания – 2018 года: новые возможности» (площадь Революции, 4, 4 этаж).
В 11 часов состоится заседание историко-аналитического центра «Евразийский проект» (актовый зал Урало-Сибирского Дома Знаний, Плеханова, 32).
В 12 часов состоится пресс-конференция «Благосостояние южноуральцев при нестабильности рубля: цифры и советы» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», Васенко, 63, 4 этаж).
В 13 часов состоится совещание с представителями приборостроительной отрасли (правительство Челябинской области, малый зал, Цвиллинга, 27).
В 13 часов состоится гала-концерт XXVI городского фестиваля-конкурса детского художественного творчества имени Эвнина «Хрустальная капель» (ДпиШ им. Крупской, Свердловский проспект, 59).
В 13 часов 15 минут состоится подписание соглашения о создании совместного предприятия теплоснабжения между ПАО «Фортум» и ООО «Корпорация СТС» с участием главы города Челябинска Евгения Тефтелева (Администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 4 этаж, 401 аудитория).
В 14 часов начнутся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управлением Россельхознадзора по Челябинской области за 1-й квартал 2018 года (проспект Ленина, 75, актовый зал Южно-Уральского государственного аграрного университета).
В 14 часов волонтеры Победы вручат символические ленты всем желающим (Кировка).
В 15 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин наградит победителей и призеров Чемпионата России по боксу среди женщин (резиденция губернатора Челябинской области, Цвиллинга, 27).
В 15 часов 30 минут состоится заседание рабочей группы «Обеспечение качества и доступности информационной поддержки бизнеса» (правительство Челябинской области, Цвиллинга, 27).
В 17 часов 30 минут волонтеры Победы вручат символические ленты всем желающим (КРК «Мегаполис»).
ДЛЯ СПРАВКИ
26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.