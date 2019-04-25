Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 апреля.

В 10 часов хирурги Челябинской областной клиничекской больницы расскажут о новом виде операции на селезеночной артерии (ул. Воровского,70, к.3, холл).

В 10 часов начнется городской конкурс профессионального мастерства фельдшерских бригад скорой медицинской помощи. Соревнования пройдут в три этапа: теория, сортировка пациентов и сердечно-легочная реанимация (Челябинск, ул. Электростальская, 33, ДК «Данко»).

В 11 часов состоится заседание Законодательного собрания Челябинской области (Челябинск, Кирова, 114),

В 11 часов состоится III Съезд садоводов Челябинской области. В его рамках состоится круглый стол «Новые технологии ландшафтного дизайна» и мастер-класс «Восстановление систем водоснабжения и водоотведения бестраншейным способом» (Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 38, ЛА «Трактор»).

В 12 часов состоится историко-краеведческий форум 2018-2019, четвертая сессия на тему «Исторические события отечественной эволюции в свете евразийского подхода». В программе - авторская презентация постоянно действующей экспозиции историко-краеведческого выставочного цикла «ЮЖНЫЙ УРАЛ. GENIUS LOCI (ГЕНИЙ МЕСТА). «Пережившая века. История одной башни»; премьерное представление французско-советского документального фильма «Аркаим» (Челябинск, ул. Плеханова, 32, Урало-Сибирский Дом Знаний).

В 13 часов состоится торжественная церемония открытия спортивной выставки «ChelFIT» в легкоатлетическом манеже УралГУФК. На одной площадке - фитнес-клубы, бассейны, спортивные школы и секции, производители спортивной экипировки и инвентаря, тренажерное оборудование, спортивное питание, одежда и многое другое. Посетители смогут не только ознакомиться с новинками индустрии спорта, но и приобрести все необходимое для тренировочного процесса по сниженным ценам. Все посетители получат шанс выиграть призы от участников выставки: костюм для йоги, клубные карты в фитнес-клубы, наборы спортивного питания и многое другое. Участников и гостей выставки ждет насыщенная спортивная программа: областной турнир по смешанным боевым единоборствам ММА (уральская лига REM-93); областной турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный Дню Победы; открытый чемпионат России среди клубов по гиревому спорту, а также показательные выступления от Ассоциаций и Федераций по различным видам спорта. Здесь же пройдут бесплатные мастер-классы по кроссфиту от тренеров и спортсменов «УралСтронг» (Челябинск, ул. Энгельса, 22, манеж УралГУФК).

В 13 часов состоится открытие спартакиады Челябинского областного студенческого отряда. После церемонии с 13.20 до 17.00 участники будут сдавать нормы ГТО (Челябинск, пр. Ленина, 84, стадион им. Е. Елесиной).

С 13 часов 30 минут до 18 часов состоятся игры по волейболу в рамках спартакиады Челябинского областного студенческого отряда (Челябинск, ул. Сони Кривой, 60, спорткомплекс ЮУрГУ).

В 14 часов состоится торжественная церемония награждения победителей областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» (Челябинск, Кирова, 114, большой зал Законодательного Собрания).

В 14 часов 50 минут состоится городской субботник в парке имени Гагарина с участием Главы города Владимира Елистратова (спорткомплекс «Динамо», Коммуны, 98). Затем высадка деревьев в сквере Калининского района.

В 16 часов состоится закрытие регионального Форума практической психологии в сфере образования и объявление имён призеров конкурса «Педагог-психолог года - 2019» (Челябинск, ул. Худякова, 20, ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования»).

В 16 часов финансисты во главе с и.о. министра Андреем Пшеницыным проведут субботник на Алом поле. Она наведут порядок на высаженной в прошлом году памятной Аллее (к 100-летию финансовой системы Челябинской области) и прилегающей территории, а также в очередной раз оценят состояние молодых деревьев, среди которых «липа бюджетная», «рябина доходная» и «клен сбалансированный». В течение года за состоянием деревьев регулярно наблюдали (выход от здания по пр. Ленина, 57).

В 16 часов состоится совещание рабочей группы по решению проблем дольщиков при правительстве Челябинской области. Будут обсуждаться все «проблемные» объекты, входящие в «дорожную карту», а также недостроенные дома в Копейске и Челябинске, объединенные интересами инвестора А. Сребрянского. Совещание пройдет в два блока: 16.00-18.00 и 18.00-20.00 (ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

26 апреля - Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

26 апреля - Международный день интеллектуальной собственности.

26 апреля - День нотариата в России.

26 апреля - День сметчика в России.

26 апреля - Великая Пятница (Воспоминание Святых спасительных Страстей Иисуса Христа) у православных христиан.

26 апреля - День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей (отмечается в последнюю пятницу апреля).

26 апреля в народном календаре – Фомаида Медуница.