Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 февраля.

С 10 до 12 часов Кадастровая палата по Челябинской области проведет горячую линию и ответит на вопросы, связанные с оказанием учреждением платных услуг в сфере недвижимости (обращения принимаются по телефону: 8 (351) 728-75-00, доб. номер 4368).

В 11 часов состоится заседание Челябинской городской думы, на котором выберут нового главу Челябинска (пл. Революции, 2, 5-й этаж).

В 13 часов состоится расширенное заседание коллегии министерства по физической культуре и спорту Челябинской области (конференц-зал УралГУФК).

В 13 часов 45 минут в Челябинское епархиальное управление приедет руководитель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», известный предприниматель и меценат, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. Митрополит Григорий и Константин Малофеев подпишут соглашение о сотрудничестве совместной деятельности между Челябинской епархий и обществом развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл». Малофеев посетит реставрируемый храм святого Александра Невского в центре Челябинска и встретится с представителями региональных органов власти (Челябинск, ул. Кыштымская, 34).

В 14 часов состоится пресс-подход в ходе региональной конференции в рамках пилотного проекта «Гериатрия - инвестиции в будущее». Участвуют: главный гериатр РФ Ольга Ткачева, заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова, главный гериатр министерства здравоохранения Челябинской области Татьяна Василенко. После пресс-подхода стартует школа для пациентов «Академия памяти» (ул. Труда, 179, отель «Рэдиссон», зал «Гэлакси»).

ДЛЯ СПРАВКИ

26 февраля - Всемирный день неторопливости (или День медлительности).

26 февраля в народном календаре Мартинианов день. Мартиниан считается укротителем страстей. На Руси ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов.

26 февраля 1878 года с легкой руки французского филолога Литтре пущен в оборот термин «микроб».

26 февраля 1712 года по указу Петра I был основан Тульский оружейный завод.