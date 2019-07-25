Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 июля.
В 10 часов состоится выездное совещание по вопросам состояния инфраструктуры Центрального района города Челябинска с участием временно исполняющей обязанности главы города Натальи Котовой.
В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная теме ямочного ремонта улично-дорожной сети южноуральской столицы (Челябинск, улица Российская, 67, девятый этаж).
В 13 часов состоится совещание по реализации нацпроектов с участием полномочного представителя президента РФ в Уральского федеральном округе Николая Цуканова и Алексея Текслера (Челябинск, улица Цвиллинга, 27).
СПРАВКА
26 июля - День парашютиста.
26 июля - День системного администратора.
26 июля - Гаврила Летний.
26 июля - День загадывания загадок.
26 июля - День эсперанто.
Именины 26 июля отмечают Степан, Антон, Гавриил и Юлиан.