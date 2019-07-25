Анонсы событий и мероприятий на 26 июля
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 17:36
Автор: 
Евгения Александрова

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 июля.

В 10 часов состоится выездное совещание по вопросам состояния инфраструктуры Центрального района города Челябинска с участием временно исполняющей обязанности главы города Натальи Котовой.

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная теме ямочного ремонта улично-дорожной сети южноуральской столицы (Челябинск, улица Российская, 67, девятый этаж).

В 13 часов состоится совещание по реализации нацпроектов с участием полномочного представителя президента РФ в Уральского федеральном округе Николая Цуканова и Алексея Текслера (Челябинск, улица Цвиллинга, 27).

СПРАВКА

26 июля - День парашютиста.

26 июля - День системного администратора.  

26 июля - Гаврила Летний.  

26 июля - День загадывания загадок. 

26 июля - День эсперанто.

Именины 26 июля отмечают Степан, Антон, Гавриил и Юлиан.

Автор: 
Евгения Александрова
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