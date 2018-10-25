Новости Челябинска и
Челябинской области
Вчера 18:07
Автор:
Любовь Юрина
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Анонсы событий и мероприятий на 26 октября

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 октября.

В 10 часов состоится демонтаж информационных вывесок, не соответствующих дизайн-коду. Участие принимают: Главный художник города Челябинска Екатерина Силина, представители КУИЗО, Управление благоустройства Администрации города Челябинска Владимир Жучков (Кирова, 23, далее по свободному маршруту).

В 10 часов губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет заседание правительства (ул. Цвиллинга, 27).

В 13 часов губернатор Челябинской области Борис Дубровский примет участие в торжественном собрании, посвященном 70-летию со дня образования Федерации профсоюзов Челябинской области (Челябинск, ул. Свободы, 155).

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретится с членами совета по молодежной политике.

В 13 часов росомаха Бира из челябинского зоопарка предскажет погоду на предстоящую зиму (зоопарк).

В 13 часов 30 минут состоится уникальная лекция об интимной жизни после 60-ти лет. Автор: полевой интервьюер Рогозин Д. М. – кандидат социологических наук, директор Центра федеративных исследований ИНСАП РАНХиГС, преподаватель факультета социальных наук МВШСЭН, старший научный сотрудник Института социологии РАН (Челябинск, ул. Васенко, д. 63, 3-й этаж актовый зал Общества «Знание»)

 

ДЛЯ СПРАВКИ

26 октября в народном календаре Иверская.

26 октября православные люди отмечают праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую именуют также Вратарницей или Привратницей. Икона почитается как чудотворная.

26 октября 1824 года в Москве официально открыт Малый театр.

26 октября 1920 года СНК издал постановление о продаже за границу русских художественных ценностей.

Автор:
Любовь Юрина
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