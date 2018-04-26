Анонсы событий и мероприятий на 27 апреля
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 апреля.
В 9 часов 30 минут в администрации города состоится заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Челябинска (площадь Революции 2, 4 этаж, 401 кабинет).
В 10 часов состоится пресс-конференция, посвященная Европейской неделе иммунизации (Кирова, 165, 3 этаж, конференц-зал минздрава Челябинской области).
В 10 часов состоится пресс-тур «Взгляд со стороны» по новостройкам Челябинска (отъезд от улицы Российская, 67, редакция «АиФ-Челябинск», парковка около здания).
В 11 часов начнется спортивно-обучающее мероприятие «Пожарные старты» для учащихся 3-5 классов на площадке школы № 112 (улица Героев Танкограда, 104).
В 11 часов состоится спортивно-обучающее мероприятие «Пожарные старты» (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 112 Челябинска», Героев Танкограда, 104).
В 11 часов состоится заседание президиума челябинской городской организации ветеранов, посвященное 50-летию основания музея трудовой и боевой славы (Ленина, 19, музей трудовой и боевой славы).
В 12 часов в «Точке кипения» челябинского IT-парка состоится мероприятие, посвященное проектам Нейронет, основанным на применении искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, нейросетей и иных технологий будущего (Молодогвардейцев, 31, корпус 1, Точка кипения Челябинск).
В 13 часов пройдет круглый стол на тему «Проблемы садоводческого движения на Южном Урале. Перспективы развития законодательной и государственной поддержки садоводов Челябинской области» (Кирова, 114, Гербовый зал Законодательного Собрания Челябинской области).
В 15 часов 30 минут круглый стол «Высокоскоростные железные дороги как драйвер социально-экономического развития регионов РФ» в формате видеомоста.
В 19 часов состоится гала-концерт XII международного фестиваля оперного искусства «Вива опера» (Труда, 92а, концертный зал имени Прокофьева).
ДЛЯ СПРАВКИ
27 апреля - День российского парламентаризма.
27 апреля - День образования спецчастей Внутренних войск МВД России.
27 апреля - День вахтовика (День работников вахтового метода) в России.