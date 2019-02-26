Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 февраля.

В 9 часов состоится пленарное заседание итоговый сбор с руководящим составом гражданской обороны, Челябинского городского звена Челябинской областной подсистемы РСЧС по подведению итогов за 2018 год и постановке задач на 2019 год

В 10 часов состоится всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Традиционно пройти процедуру сдачи единого государственного экзамена смогут и представители СМИ (Свердловский пр-т, 84А, школа № 147).

В 10 часов 30 мину состоится пресс-тур по освещению работы ИТ-сферы в регионе. В Челябинской области за год открылись более ста новых IТ-компаний (сбор у челябинского ИТ-парка, ул. Молодогвардейцев, 31).

В 11 часов состоится пресс-тур на место строительства Общественно-делового центра (строительная площадка Общественно-делового центра, подъезд со стороны ул. Братьев Кашириных). Место сбора: объект культурного наследия, ул. Береговая, д.129

В 11 часов МКУ «ЕДДС-112 города Челябинска» пройдет практическое занятие с руководителями отраслевых органов Администрации и руководителями организаций города Челябинска (ул. Елькина, 81-А).

В 12 часов 30 минут состоится пресс-конференция «На Южном Урале начинается подготовка волонтеров к международным событиям 2020 года» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 14 часов состоится пресс-конференция, посвященная открытию VII международного фестиваля спектаклей малых форм «CHELоВЕКу ТЕАТРА» (ул. Васенко,63, 4 этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

27 февраля - День Сил специальных операций в России.