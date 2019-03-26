Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 марта.

В 9 часов состоится Круглый стол по вопросам экологии и переработки отходов, ЖКХ. В рамках мероприятия представители финских деловых кругов встретятся с руководством министерства экологии Челябинской области, представителями администрации города Челябинска, МУП «ПОВВ», бизнеса и региональных операторов по обращению с ТКО (ул. Российская, 110, корпус 1, 2 этаж, большой зал «Территория бизнеса»).

Завтра, 27 марта, с 10.00в пройдут круглые столы министерства культуры на темы:

В 10 часов состоится круглые столы «Влияние культуры на повышение качества жизни в муниципальных образованиях Челябинской области», «Культура в электронном мире», «Сертификация туров и паспортизация маршрутов Челябинской области» (пр. Ленина, 35, центр международной торговли).

В 11 часов состоится заседание Законодательного собрания Челябинской области (Кирова, 114).

В 11 часов состоится торжественная сдача в эксплуатацию многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Челябинска (ул. Университетская Набережная, 125).

В 11 часов состоится пресс-завтрак, посвященный первой на Южном Урале премии на лучший женский предпринимательский проект «В Бизнес на Шпильках» (отель «Арбат», ул. Советская, 38).

В 12 часов 30 минут состоится расширенное заседание коллеги министерства культуры, посвященное итогам года и планам на Год театра (пр. Ленина, 35, центр международной торговли).

В 15 часов состоится конференция «Мой город - моя гордость» (Кирова, 114, зал заседаний).

В 16 часов состоится выездное совещание по вопросу внедрения энергосервисного контракта - установка светодиодного освещения (Дворец спорта «Юность»).

В 18 часов состоится концерт, посвященный Дню работника культуры и Дню театра - в 1 отделении моноспектакль Райкина, во втором – концерт симфонического оркестра Татарстана (театр оперы и балета).

В 19 часов состоится церемония закрытия и награждение победителей Всероссийского конкурса «Две маски» (пл. Революции, 6, театр драмы).

С 20 часов День театра - 10 площадок, 12 театров (пл. Революции, 6, театр драмы).

ДЛЯ СПРАВКИ

27 марта - Всемирный день театра.

27 марта - День войск национальной гвардии России.