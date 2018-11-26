Анонсы событий и мероприятий на 27 ноября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 ноября.
В 11 часов состоится заседание Челябинской городской Думы первого созыва (площадь Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал).
В 14 часов состоится праздник в парке культуры и отдыха имени Гагарина в Челябинске с участием Всероссийского Деда Мороза (ул. Коммуны, 122/1).
В 15 часов состоится открытие новой площадки Регионального оператора «Сколково» в Челябинске (БЦ на Тернопольской, д.6, 3 этаж).
В 16 часов состоится презентация проектов инвесторам. Обратная связь от инвесторов, обмен контактами на новой площадке Регионального оператора «Сколково» в Челябинске (БЦ на Тернопольской, д.6, 3 этаж).
В 16 часов состоится открытие выставки «Вечерний Челябинск: 50 лет вместе с городом». Выставка приурочена к полувековому юбилею газеты (ул. Труда 100, исторический музей музейно-выставочный центр, вход со стороны Набережной).
В 17 часов 30 минут состоится хантинг-нетворкинг: обмен контактами. Круглый стол представителей ВУЗов, бизнеса и органов власти «Институты развития: как построить единую систему поддержки глобальных чемпионов» (БЦ на Тернопольской, д.6, 3 этаж).
ДЛЯ СПРАВКИ
27 ноября – День морской пехоты России.
27 ноября - День оценщика в России.
27 ноября в народном календаре Филипповка, Заговенье. Сегодня чествуют память святого Филиппа, одного из двенадцати апостолов - учеников Иисуса Христа.
27 ноября 1705 года издан Указ Петра I о создании первого в России «полка морских солдат».
27 ноября 1730 года Сенат издал Указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей».
27 ноября 1922 года в денежном обращении советской России впервые появились новые банкноты – советские червонцы.