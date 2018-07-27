Анонсы событий и мероприятий на 28-30 июля

28 июля, суббота.

В 10 часов митрополит Челябинский и Миасский Никодим возглавит первую литургию в стенах строящегося Христорождественского кафедрального собора, посвященную 1030-летию Крещения Руси.

В 12 часов состоится областной турнир по боксу на призы главы Сосновского района. В соревнованиях участвуют боксёры из Кусы, Пласта, Южноуральска, Сосновского, Нагайбакского, Октябрьского и других районов области. На турнире запланировано чествование спортивных журналистов (село Долгодеревенское Сосновского района, главная площадь).

30 июля, понедельник.

В 9 часов состоится расширенное аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 12 часов СМИ соберутся в областном перинатальном центре для освещения темы «Родился 100-й ребенок, зачатый методом ЭКО в отделении Центра» (ул. Воровского, 70, стр. 12).

ДЛЯ СПРАВКИ.

28 июля – День крещения Руси.

28 июля – День PR-специалиста.

28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом.

28 июля 1914 года началась Первая мировая война — один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества.

29 июля - День Военно-Морского Флота.

29 июля - Международный день тигра.

29 июля 1942 года был присвоен поселку Касли статуса города (ныне Каслинский муниципальный район).

29 июля 1981 года состоялась свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер в лондонском кафедральном соборе святого Павла.

29 июля 1974 года создано знаменитое антитеррористическое подразделение "Альфа" приказом главы КГБ СССР Юрия Андропова.

29 июля 1914 года отменены VI летние Олимпийские игры.

29 июля 1963 года состоялся первый полет самолета Ту-134.

30 июля - Международный день дружбы.

30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day against Trafficking in Persons).

30 июля 1935 года издательство Penguin выпустило свою первую книжку в мягкой обложке и карманного формата.

30 июля 1898 года в журнале Scientific America появилась первая реклама автомобилей.