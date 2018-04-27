Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 апреля.
В 10 часов Общественная палата Челябинской области организует круглый стол, посвященный решению проблем, связанных с отловом кошек и собак в южноуральской столице (Елькина, 45, Центр культурно-информационной деятельности Администрации г. Челябинска).
В 11 часов состоится фестиваль «Любава, черлидинг по-русски», (ДЦ «Импульс»).
В 12 часов состоится пресс-конференция «Состояние российского фондового рынка» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», Васенко, 63, 4 этаж).
В 14 часов состоится общегородской субботник с участием главы города Челябинска Евгения Тефтелева (мемориал «Скорбящие матери»).
В 17 часов состоится церемония закрытия Тотального диктанта-2018 (ул. Братьев Кашириных, 129, актовый зал ЧелГУ).
ДЛЯ СПРАВКИ
28 апреля - День работников скорой медицинской помощи.