Новости Челябинска и
Челябинской области
Вчера 16:53
Автор:
Ольга Мельчакова
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Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 апреля.

В 10 часов Общественная палата Челябинской области организует круглый стол, посвященный решению проблем, связанных с отловом кошек и собак в южноуральской столице (Елькина, 45, Центр культурно-информационной деятельности Администрации г. Челябинска).

В 11 часов состоится фестиваль «Любава, черлидинг по-русски», (ДЦ «Импульс»).

В 12 часов состоится пресс-конференция «Состояние российского фондового рынка» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», Васенко, 63, 4 этаж).

В 14 часов состоится общегородской субботник с участием главы города Челябинска Евгения Тефтелева (мемориал «Скорбящие матери»).

В 17 часов состоится церемония закрытия Тотального диктанта-2018 (ул. Братьев Кашириных, 129, актовый зал ЧелГУ).

ДЛЯ СПРАВКИ

28 апреля - День работников скорой медицинской помощи.

Автор:
Ольга Мельчакова
-
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