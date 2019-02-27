Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 февраля.

В 10 часов - демонтаж информационных вывесок, не соответствующих дизайн-коду города, участие принимает председатель комиссии по социальной политике Челябинской городской Думы Александр Галкин (отъезд от администрации города).

В 11 часов состоится заседание Законодательного собрания Челябинской области (Кирова, 114).

В 12 часов депутат Государственной Думы РФ Елена Ямпольская встретится с молодыми журналистами медиацентра гимназии №80 (ул. Цвиллинга, 31, общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева).

В 13 часов депутат Государственной Думы РФ Елена Ямпольская проведет личный прием граждан (ул. Цвиллинга, 31, общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева).

В 13 часов состоится Съезд руководителей образовательных организаций Челябинской области. Мероприятие пройдёт в режиме видеоконференцсвязи на базе ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования». Ключевой темой съезда станет обсуждение важных вопросов реализации федерального проекта «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование». С приветственным словом к участникам Съезда обратится первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин (ул. Комсомольская, 20А).

В 13 часов состоятся Дни без турникетов, на экскурсии будут 20 школьников МБОУ «СОШ № 28 им. С.Г. Молодова г. Челябинска» (агрокомплекс «Чурилово»).

В 14 часов 30 минут будет дан старт нового проекта библиотеки: «Четыре Ч» – в Четвертый Четверг Читают Читатели. В программе – громкое чтение вслух, активное обсуждение басен и разбор их значений. Участники встречи смогут увидеть уникальные прижизненные издания Крылова из фонда отдела редких книг ЧОУНБ. Тома вышли в свет в Петрограде, в 1918 году (проспект Ленина, 60).

В 15 часов состоится презентация «Календаря знаменательных и памятных дат – 2019»

Это старейший издательский проект Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Первый номер книги увидел свет в 1962 году, и с тех пор его выпуск почти не прерывался. Новое издание Календаря посвящено 85-летию Челябинской области (проспект Ленина, 60, зал №8).

В 15 часов 45 минут депутат Государственной Думы Елена Ямпольская обсудит региональный аспект, текущие вопросы и проблемы с деятелями культуры Южного Урала (ул. Цвиллинга, 27).

В 16 часов состоится торжественное открытие второго этапа реализации проекта ЗВУ «Будущее территорий. Вовлечение молодёжи муниципалитетов в социальные практики» (оздоровительный комплекс «Черемушки»).

В 16 часов состоится вернисаж выставок «В поисках совершенства» и «Я вас люблю, красавицы столетий…» в Картинной галерее. Для посещения выставки откроются с 1 марта 2019 года (ул. Труда, 92а).

В 16 часов 30 минут состоится лекция, приуроченная к 300-летию романа Даниэля Дефо «Робинзонада как явление мировой литературы». Спикер: доцент Историко-филологического факультета ЧелГУ Александр Полушкин (проспект Ленина, 60, зал №3).

В 17 часов 20 минут состоится пресс-подход с организаторами, участниками, критиками VII международного фестиваля спектаклей малых форм «CHELоВЕК театра» (пр. Ленина, 19, Новый Художественный театр).

В 18 часов состоится открытие VII международного фестиваля спектаклей малых форм «CHELоВЕК театра» в НХТ и показ спектакля «Машина едет к морю» (театр «Особняк», Санкт-Петербург). Церемонию открытия посетит депутат Государственной Думы Елена Ямпольская (пр. Ленина, 19, Новый Художественный театр).

ДЛЯ СПРАВКИ

28 февраля - Международный день редких заболеваний.

28 февраля в православном календаре - празднование в честь Виленской иконы Божией Матери.

28 февраля в народном календаре - Онисим Овчарник. На Руси Онисим считался покровителем овцеводства.