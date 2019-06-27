Анонсы событий и мероприятий на 28 июня
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 июня.
В 14 часов состоится пресс-конференция, посвященная необычным фестивалям июля на Южном Урале: «Аркаим» (состоится 6 июля в одноименном заповеднике), «Изумрудный город» (соберутся сказочные персонажи со всей России), Первый Уральский фестиваль автомобильного туризма, Второй фестиваль гуманного отношения к животным (ул. Красноармейская, 100, Центр развития туризма Челябинской области).
В 16 часов состоится финальный марафон на 5 километров для участников программы «Школа бизнеса Челябинской области» (ул. Лесопарковая, 2А, городская лыжная база).
ДЛЯ СПРАВКИ
28 июня - День российского букмекера.
28 июня в народном календаре – День Фита.
28 июня 1946 года на Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа».