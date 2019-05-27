Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 мая.

В 10 часов состоится заседание правительства Челябинской области (Челябинск, Цвиллинга, 27).

В 12 часов состоится Общероссийский день библиотек в челябинской «Публичке». Читателей ждут книжные сокровища и дополненная реальность, шоу мыльных пузырей, концерт под открытым небом и, конечно же, призы и подарки (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60).

В 11 часов 30 минут – отъезд журналистов для участия в акции по финальной высадке леса в рамках лесовосстановительного проекта «АЭРОбика». Акция состоится на территории Баландинского бора Сосновском районе Челябинской области (транспорт к месту высадки отправляется от парковки ТЦ «Алое Поле»).

В 12 часов состоится пресс-конференция «Квартиру на "клюшку" или под надежную систему охраны?» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

С 14 до 18 часов состоятся мастер-классы хореографов шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Александра Тронова и Александра Могилева в рамках инклюзивного проекта «Танцуют все!» (Челябинск, пр. Победы, 162, 3 корпус ЧелГУ и Молодогвардейцев, 31, IT-PARK).

В 15 часов состоится круглый стол в рамках празднования Всероссийского дня предпринимательства. Принимают участие председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров, глава города Челябинска Владимир Елистратов (администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 15 часов организаторы проекта «Команда 2020» расскажут о развитии конгрессно-делового волонтерства. Гости узнают, как присоединиться к движению, а также какие международные события пройдут на Южном Урале в 2020 году (Магнитогорск, пр. Ленина, 47, библиотека им. Крашенинникова).

Состоится первый выпускной Яндекс.Лицея. Двухлетнюю программу обучения завершили 10 школьников (Дворец пионеров и школьников им. Н.А. Крупской административный корпус, каб №39).

ДЛЯ СПРАВКИ

28 мая - День пограничника.

28 мая - День оптимизатора Рунета (День SEO-оптимизатора).

28 мая - День брюнеток (неофициальный праздник всех темноволосых женщин).

28 мая в православном календаре - День памяти благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского.

28 мая в народном календаре - Пахом Теплый, Пахом – Бокогрей. День памяти египетского монаха Пахомия Великого.

28 мая 1756 года - День рождения майонеза.

28 мая 1918 года Совнарком утвердил декрет о создании Пограничной охраны границы РСФСР.