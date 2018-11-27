Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 ноября.

В 10 часов состоится третий межрегиональный форум «Малый и средний производственный бизнес – будущее экономики страны». Пленарное заседание «Производство будущего: к оптимизму через реализм (ул. Труда, 153, конгресс-отель «Малахит»).

В 10 часов состоится сбор СМИ для освещения визита в челябинский онкоцентр делегации московского НМИЦ онкологии им. Блохина. Задача встречи – формирование единой всероссийской программы по борьбе с онкологическими заболеваниями по поручению президента Путина (ЧОКЦО и ЯМ, ул. Блюхера, 42, главный корпус).

В 10 часов состоится пресс-конференция управления Росреестра по Челябинской области и Кадастровой палаты на тему: «Жилые и садовые дома: что изменилось в законах?» (ул. Орджоникидзе, 54Б, ГТРК «Южный Урал»).

В 11 часов состоится пресс-подход с представителями ПАО «Банк УРАЛСИБ (ул. Красная, 4, «Комсомольская правда», 6 этаж, офис 608).

В 11 часов состоится открытая тренировка участников турнира по профессиональным единоборствам «Адреналин» (ул.Энтузиастов, 30/1, спортивный клуб «Такуми»).

В 12 часов состоится брифинг/подход к прессе: вице-губернатор Руслан Гаттаров; председатель ЧОО «ОПОРА РОССИИ», член правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», президент НПП «ТИТАН» Артем Артемьев; член Правления, председатель Комиссии по импортозамещению Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», член совещательного органа ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО», председатель Правления Ассоциации сотрудничества предпринимателей в сфере корпоративных закупок Валерий Шагаев; член президиума "ОПОРЫ РОССИИ", руководитель оргкомитета Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех», генеральный директор «Территория бизнеса — территория жизни» Дарья Сунцова (ул. Труда, 153, конгресс-отель «Малахит»).

В 12 часов состоится ежегодный торжественный концерт - ветеранские встречи, посвященный Дню матери (Дворец пионеров и школьников на Алом поле, Свердловский проспект, 59).

В 12 часов 30 минут состоится пресс-подход к участникам конференции «Развитие социально-трудовых отношений на современном этапе: практика, опыт, проблемы, пути их решения» (ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж).

В 13 часов губернатор Челябинской области Борис Дубровский примет участие в конференции «Развитие социально-трудовых отношений на современном этапе: практика, опыт, проблемы, пути их решения» (ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж).

В 13 часов состоится вебинар в рамках проекта «Час с региональным министром». На вопросы южноуральцев ответит региональный министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик. Стать участником онлайн-встречи может каждый, ссылка для подключения – https://1obl.tv/live/press-konferentsii/chas-s-regionalnym-ministrom-itogi-dorozhnogo-sezona/.

В 13 часов 30 минут состоится круглый стол «Вопросы реализации программ профилактики ВИЧ-инфекции среди групп высокого риска». Узнать самую актуальную информацию по заданной теме можно будет у московского гостя – Евгения Воронина, главного внештатного специалиста министерства здравоохранения РФ по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, руководителя Научно-практического Центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей, главного врача ФКУ «Республиканская клиническая инфекционная больница» (ул. Лесопарковая, 15, гостиничный комплекс «Алмаз», большой конференц-зал, 3 этаж).

В 14 часов состоится пресс-конференция, посвященная заготовке и охране хвойных деревьев в предновогодний период (Челябинск, пр. Ленина, 55/А, 12 этаж, оф. 1202 (пресс-центр информационного агентства «Интерфакс-Урал»).

В 16 часов 15 минут состоится открытие нового корпуса областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Принимают участие первый заместитель губернатора Евгений Редин, и.о. министра здравоохранения Виктория Сахарова, главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Минздрава РФ Евгений Воронин (ул. Шуменская, 16).

В 17 часов состоится открытие XXIX Международного мемориала памяти боксеров Олега Примакова и Александра Васина. Участие принимает временно исполняющий полномочия главы города Челябинска Владимир Елистратов (Дворец спорта «Метар-спорт», улица Черкасская, 1).

ДЛЯ СПРАВКИ

28 ноября - Всемирный день сострадания.

28 ноября - начало Рождественского поста у восточных христиан. Рождественский пост называется еще Филипповским постом или, в просторечии, Филипповками, поскольку его канун приходится на день памяти апостола Филиппа.

28 ноября в народном календаре Гурьев день.

28 ноября 1365 года в центре Московского Кремля был основан Чудов монастырь.