Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29, 30 апреля и 1-3 мая.

29 апреля

В 15 часов гала-концерт победителей XIII всероссийского фестиваля народного танца на приз династии хореографов заслуженного деятеля искусств России Н.Н. Карташовой и заслуженного работника культуры ТН. Реус (площадь Революции, 6, театр драмы имени Наума Орлова).

30 апреля

В 14 часов в Торгово-развлекательном центре «Алмаз» прозвучат jazz, jazz-rock, fusion, acid-jazz, electro-pop, авторские произведения и композиции современных музыкантов в новой аранжировке в исполнении Ульяны Пережогиной и FADE IN Project (Торгово-развлекательный центр «Алмаз», Копейское шоссе, 64).

1 мая

В 10 часов начнется митинг с участием представителей региональной Федерации профсоюзов, ЧРО ВПП «Единая Россия» и ЧРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» (Театральная площадь).

В 10 часов «Справедливая Россия» соберется на демонстрацию и митинг (площадь Ярославского).

В 10 часов 30 минут ЧОРО МОО Межрегиональное объединение Коммунистов проведут митинг у памятника «Орленка» и В.И. Ленину (сквер на Алом поле).

В 10 часов 30 минут представители АМЭ «Малая энергетика Урала» пройдут шествием по маршруту улица Кирова (Челябинск-СИТИ).

В 12 часов соберутся представители партии «ЛДПР» (Кирова, 116, Челябинский молодежный театр).

В 13 часов пройдет шествие и митинг партии «КПРФ» (площадь Ярославского).

2 мая

В 9 часов 30 минут пройдет городская легкоатлетическая эстафета (проспект Ленина).

ДЛЯ СПРАВКИ

29 апреля - Международный день танца.

30 апреля - День пожарной охраны России.

1 мая - Праздник труда (День труда).

2 мая - Всемирный день тунца.

3 мая - Всемирный день свободы печати.