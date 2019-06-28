Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29, 30 июня и 1 июля.

29 июня, суббота.

В 10 часов глава Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии вручения дипломов выпускникам ЮУрГУ (пр. Ленина, 76, площадь перед главным зданием ЮУрГУ).

В 10 часов начнется празднование Дня Уйского района (Уйское).

В 11 часов в Магнитогорске стартуют праздничные мероприятия, посвященные 90-летию города.

В 12 часов состоится празднование Сабантуя в Саду Победы Челябинска.

В 15 часов состоится пресс-конференция в рамках Ильменского фестиваля авторской песни (территория горнолыжного курорта «Солнечная долина», новая творческая площадка «Шатёр»).

30 июня, воскресенье.

В 12 часов состоится празднование 100-летия образования Республики Башкортостан (Сад Победы).

Состоится третий, завершающий день фестиваля Ильменского фестиваля авторской песни (территория горнолыжного курорта «Солнечная долина»).

1 июля, понедельник.

В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города с участием ВРИП главы города Челябинска Натальи Котовой (площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 11 часов проведет круглый стол Общественной палаты Челябинской области по теме «Итоги экологического аудита ПАО «Мечел». Перспективные направления по защите атмосферного воздуха в Челябинске». К дискуссии приглашены представители профильных министерств и ведомств региона, общественности и экспертного сообщества (Челябинск, пр. Ленина, 75, конференц-зал Южно-Уральского государственного аграрного университета).

В 12 часов состоится занятие лектория под открытым небом «Зеленый понедельник». По окончании лекций всех ждёт экскурсия по ботаническому саду (Братьев Кашириных, 129, территория первого корпуса ЧелГУ).

ДЛЯ СПРАВКИ

29 июня - День изобретателя и рационализатора.

29 июня - День партизан и подпольщиков.

29 июня - День кораблестроителя в России.

29 июня - Международный день тропиков.

29 июня в православном календаре - День памяти преподобного Моисея Оптинского.

29 июня в народном календаре -Тихон Тихий.

30 июня - Международный день астероида.

30 июня - Международный день парламентаризма.

30 июня - День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России.

30 июня в народном календаре – Мануйло и Савелий.

30 июня 1908 года на Землю упал Тунгусский метеорит.

1 июля - День ветеранов боевых действий.

1 июля - День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства.

1 июля в народном календаре – Ярилин день, Макушка лета.

1 июля 1751 года вышел в свет первый том первой в мире «Энциклопедии».