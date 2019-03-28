Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 марта.

В 12 часов 30 минут состоится совещание на тему «Проектное финансирование жилищного строительства» с участием руководителей АО «Банк ДОМ.РФ» (ул. Цвиллинга, д. 27, 4 этаж, большой зал заседаний правительства Челябинской области).

В 13 часов состоится открытие выставки «Ярмарка недвижимости. Ярмарка кредитов» (Челябинск, ул. Труда, 183, ТРК «Гагарин Парк»).

В 14 часов состоится первая встреча участников проекта «Политический лидер». На встрече будут обсуждаться вопросы обновления Партии «Единая Россия», предстоящей избирательной кампании, реализации партийных проектов в Челябинской области, работы дискуссионных площадок, запуск новых мобильных приложений и основные задачи агитационно-пропагандистской работы. (Челябинск, Свободы, 153).

В 14 часов состоится торжественная церемония вручения главой Челябинска свидетельств на получения социальных выплат для приобретения или строительства жилья молодым семьям в рамках программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» (администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 15 часов состоится закрытие Чемпионата и первенства УрФО и открытого регионального турнира в рамках XXII турнира на «Кубок Губернатора Челябинской области» по кикбоксингу (Легкоатлетический комплекс имени Елены Елесиной, проспект Ленина, 84).

ДЛЯ СПРАВКИ

29 марта - День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России.

29 марта по народному календарю Саввин, Тележный день.